Gelsenkirchen schreibt dreimonatiges Literaturstipendium aus

Gelsenkirchen. Mit einem Stipendium Möglichkeiten für Stadträume literarisch ausloten und den Nachwuchs fördern will ein neues Projekt in Gelsenkirchen.

Die Stadt Gelsenkirchen, die Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) und die Gelsenwasser-Stiftung schreiben ein Literaturstipendium „writer in residence“ zum Thema „Stadträume – Wandel und Möglichkeiten“ aus. Dabei kann eine Autorin oder ein Autor drei Monate lang mietfrei ein Apartment im Kreativquartier Ückendorf beziehen und hier schreiben.

Von Mitte Juni bis Mitte September 2021

"Die kulturelle Infrastruktur mit neuen Impulsen stärken, den Austausch unterstützen und Nachwuchs nachhaltig fördern“, will Andrea Lamest, Referatsleiterin Kultur, mit der Initiative. Das Stipendium läuft vom 15. Juni bis 15. September 2021 und ist mit 1.500 Euro pro Monat plus Reisekostenzuschuss und Nahverkehr-Ticket vergütet.

Unter dem Blickpunkt „Stadträume – Wandel und Möglichkeiten“ soll so Gelsenkirchen erforscht, Möglichkeiten notiert werden. Der Stipendiat soll zwei öffentliche Lesungen abhalten und den Aufenthalt mit Social Media-Aktivitäten begleiten.

Bewerbungsschluss 1. März 2021

Bewerben können sich Autoren mit Wohnsitz in Deutschland bis zu 40 Jahren, die eine eigenständige Publikation (kein Eigenverlag) vorweisen können, oder fünf unselbstständige Publikationen. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine sechsköpfige Jury. Bewerbungen mit Lebenslauf, Textprobe und Motivationsschreiben per Mail an referat.kultur@gelsenkirchen.de, Einsendeschluss ist Montag, 1. März 2021.

