Weil er die Ermahnungen zur Ruhe durch die Polizei ignorierte, landete ein 38-jähriger Gelsenkirchener am Montag, 8. Juni, in Polizeigewahrsam.

Blaulicht Gelsenkirchen: "Schreihals" (38) landet in Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen-Rotthausen. Rotthauser will seine Aggressionen lautstark abreagieren und ignoriert Ermahnungen der Beamten zur Ruhe. Sie nehmen ihn daraufhin mit zur Wache.

Weil er seine Aggressionen am Montag, 8. Juni, in seiner Wohnung an der Karl-Meyer-Straße lautstark abreagieren wollte, ist ein 38-jähriger Rotthauser im Polizeigewahrsam gelandet.

Gelsenkirchener ignoriert Ermahnungen zur Ruhe

Die von Anwohnern um 16.17 Uhr alarmierte Polizei wurde bereits von zahlreichen Passanten auf der Straße erwartet: Lautstarke Schreie drangen aus einer Dachgeschosswohnung. Dort trafen die Beamten auf einen Mann, der angab, sich "abreagieren" zu wollen.

Er ignorierte die Ermahnungen der Polizisten zur Ruhe, weshalb diese ihn mit zur Wache nahmen. Im Gewahrsam konnte er sich umfassend abreagieren, bevor er wieder nach Hause durfte.

