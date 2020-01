Gelsenkirchen: Selbsthilfe für Angehörige Demenz-Erkrankter

Gelsenkirchen-Schalke. Eine Selbsthilfegruppe für türkischsprachige Angehörige demenziell Erkrankter ist in Gelsenkirchen in Gründung. Der Paritätische ist mit im Boot.

Demenziell erkrankte Angehörige zu pflegen und versorgen ist eine schwere, kraftzehrende Aufgabe. Ganz zu schweigen von der Last, unter die Erkrankten selbst leiden, die die Welt nicht mehr verstehen. Umso schwerer wird dies, wenn die Betroffenen die Sprache ihres Umfelds nicht verstehen, die Welt um sie herum eine andere ist als die, in der sie ein aufwuchsen. Um türkischsprachige Erkrankte beziehungsweise deren Angehörige will sich nun eine Selbsthilfegruppe unter Leitung von Necla Karabas kümmern. Unterstützt wird die Gründung von der Alzheimer Gesellschaft Gelsenkirchen über das Kontaktbüro Selbsthilfe Demenz.

Die Betreuungsassistentin und Gerontotherapeutin Karabas weiß, wie schwer es gerade zugewanderte Frauen der ersten Generation haben, die kaum deutsch sprechen können. Erfahrungsaustausch, voneinander profitieren und in netter Atmosphäre den Kopf frei bekommen: Das ist das Ziel dieser Selbsthilfegruppe, die sich jeden ersten Donnerstag im Monat treffen soll. Auch kreative Angebote wie Musik und Kunsttherapie will Karabas den Mitgliedern machen.

Besonders schwer für spät nach Deutschland übergesiedelte Senioren

Zwar gibt es über das Kontaktbüro des Paritätischen bereits verschiedene Selbsthilfegruppen für Angehörige von demenziell Erkrankten. Doch nicht jede Gruppe passt für jeden, es gibt viele spezielle Bedürfnisse und Probleme, weiß Andrea Hundert, die Ansprechpartnerin im Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe ist und bei der Caritas Gelsenkirchen die Fachstelle Demenz leitet.

Die neue Gruppe ist daher in erster Linie Frauen gedacht, die sich um türkischstämmige Erkrankte kümmern. Necla Karabas nennt als Beispiel einen Fall aus dem Bekanntenkreis, der aber kein Einzelfall sei. „Da sind die Kinder nach Deutschland ausgewandert und die Eltern blieben in der Türkei. Dann starb der Vater. Die Kinder haben die Mutter hierhin geholt, aber in der Türkei hat sie in einem vertrauten Dorf gelebt, wo sie jeden kannte. Hier kann sie nicht allein auf die Straße, weil sie niemanden und keinen Weg kennt. Das ist sehr, sehr schwer“, erklärt Karabas.

Erstes Treffen am 6. Februar mit Zusatzinformationen

Beim ersten Treffen am Donnerstag, 6. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen des deutsch-türkischen Hilfsvereins an der Schalker Straße 155 sind allerdings Frauen und Männer willkommen. Auch Andrea Hundert ist vor Ort mit Informationen über weitere Hilfsangebote für Betroffene. Mehr Info unter 0176 45796855.