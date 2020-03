Gelsenkirchen: So plant das Spunk sein Corona-Ferienprogramm

Via Smartphone können Jugendliche in Gelsenkirchen am Corona-Ferienprogramm des Ückendorfer Spunk teilnehmen.

Gelsenkirchen-Ückendorf Körperkontaktfrei ist in Corona-Zeiten angesagt. Entsprechend plant das Gelsenkirchener Spunk sein Freizeitangebot von Leseclub bis Spiele-Test.

Das Digitale Ferienprogramm der Falken und des Ückendorfer Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrums hat begonnen. In Corona-Zeiten wird hier auf körperkontaktfreie Aktionen und digitale Angebote gesetzt.

Die vielen gesammelten Ideen werden nun nach und nach umgesetzt. Über die Aktionen wird dabei auf verschiedenen Wegen informiert: So kann jeder die Infos über den WhatsApp-Broadcast erhalten. Das geht so: Die Nummer 0209 3198258 einspeichern und eine WhatsApp-Nachricht an diese mit dem Text "Ich will News" senden. Ebenso lohnt ein Blick auf die Internetseite www.spunk-ge.de und bei facebook www.facebook.com/ge.spunk/. Auch auf Instagram und Snapchat gibt es laut Spunk die entsprechenden Infos.

Hörspielproduktion läuft im Gelsenkirchener Spunk

Ab sofort können Jugendliche an einer Hörspielproduktion teilnehmen. Hierfür gibt es das Skript per Nachricht und per Sprachnachricht können dann die aufgenommenen Teile zurückgesendet werden. Die Schnipsel werden dann zu einem Hörspiel zusammengeschnitten.

Für den Rest dieser Woche sind nun noch Aktionen geplant: Am Freitag, 20. März, startet eine Leseclub-Rallye. Auf der Spunk-Website www.spunk-ge.de erscheinen am Nachmittag die verschiedenen Aufgaben und Fragen. Wer alles richtig beantwortet hat, kann dann das Lösungswort einsenden und an der Verlosung eines kleines Preises teilnehmen. Am Samstag, 21. März, lädt das Spunk zum Spieletest ein. Kids können dann ein Spiel ausprobieren und bewerten.

