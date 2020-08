Gelsenkirchen: Soroptimisten sammeln Handys für Kenia

Um Homeschooling auch den Jugendlichen der weiterführenden Mädchenschule "Diani Maendeleo Academy" in Kenia zu ermöglichen, sammelt der Soroptimist-Club Gelsenkirchen/Ruhrgebiet gebrauchte Handys und Tablets, die WhatsApp-fähig sind.

Gelsenkirchen. Club will in Coronazeit dazu beitragen, an Mädchenschule Fernunterricht zu ermöglichen. Mit aufgebaut wurde sie von Gelsenkirchenerin.

Digitales Lernen in Coronazeiten: Für viele Schülerinnen der weiterführenden Mädchenschule "Diani Maendeleo Academy", die die Gelsenkirchenerin Ingeborg Langefeld 2005 mit Unterstützung des Vereins "Girl's Hope" in Kenia aufgebaut hat, ist das ein riesiges Problem. Daher bittet der Soroptimist-Club Gelsenkirchen/Ruhrgebiet nun um gebrauchte Smartphones und Tablets.

Schon im Juni hat der Club 1000 Euro Soforthilfe geleistet, damit "Homeschooling" organisiert werden kann. Denn seit März sind die Schulen in Afrika geschlossen. „Mit dem Geld haben wir Hausaufgaben für unsere

Schülerinnen organisiert. Die Kopien haben wir auch in der Region Kinango verteilt“, so Ingeborg Langefeld. Außerdem wurden von dem Spendengeld Lebensmittel für die Schülerinnen und deren Familien finanziert.

Gelsenkirchenerin fürchtet, dass Mädchen Schule abbrechen könnten

Da die Schulen bis Ende 2020 geschlossen bleiben, fürchtet Ingeborg Langefeld, "dass viele Mädchen die Schule abbrechen werden, weil ihre Arbeitskraft zu Hause gebraucht wird, weil sie schwanger oder verheiratet werden." Im muslimisch geprägten Kenia werden Mädchen stark benachteiligt.

Die Ex-Abteilungsleiterin des Gelsenkirchener Gesundheitsamtes kämpft dafür, dass der Schulbetrieb per Fernunterricht aufrechterhalten werden kann - etwa mit WhatsApp-fähigen Smartphones oder Tablets. Darüber könnten Hausaufgaben besser verteilt und kontrolliert werden.

Nur mit Abitur bekommen junge Frauen in Kenia besser bezahlte Jobs

Nur mit Abitur, wie es an der Diani Maendeleo Academy ermöglicht wird, bekomme man besser bezahlte Jobs in Büros, Restaurants oder Hotels, so Ingeborg Langefeld.

Handys und Tablets nimmt Bianca Herms an, Auf Böhlingshof 12, Telefon 0209 155 12 52 (bherms@gmx.de). Die Geräte müssen über einen guten Akku verfügen. Geldspenden sind möglich über den Förderverein Soroptimist International Club Gelsenkirchen/Ruhrgebiet (IBAN: DE38 4205 0001 0101 1559 21), www.si-gelsenkirchenruhrgebiet.de.