Gelsenkirchen: SPD und CDU kritisieren Grüne für Ideen-Kopie

Gelsenkirchen. Vor der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch kritisieren Gelsenkirchener SPD und CDU, dass die Grünen ihre Kulturideen kopiert hätten.

An diesem Mittwoch, 10. Februar, steigt die erste Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und urbane Szene. Es herrscht ein parteiübergreifender Konsens, dass die Gelsenkirchener Kulturszene in Pandemie-Zeiten dringend weitere Hilfe benötigt. Ein wichtiger Baustein dafür sei die Entwicklung eines Kulturentwicklungsplanes für Gelsenkirchen, so hatten es die Grünen in der Vorwoche formuliert. SPD und CDU betonen nun noch einmal, dass dies eine ihrer Ideen gewesen sei.

Im so genannten Kulturentwicklungsplan sollen konkrete Ziele und Projekte für den Kultursektor in den kommenden zehn Jahre benannt werden. Im Vorfeld der Ausschuss-Sitzung verpackte Taner Ünalgan als kulturpolitischer Sprecher der hiesigen SPD-Ratsfraktion seine Kritik dezent: „Es ist erfreulich, dass unser Vorhaben der beteiligungsorientierten Entwicklung eines Kulturentwicklungsplans, die ich erstmals im November 2019 vorgeschlagen habe und die wir sowohl im Kommunalwahlprogramm 2020 als auch im Koalitionsvertrag festschreiben konnten, eine breite Zustimmung findet."

CDU-Vorwurf: "Grüne kopieren unsere Themenfelder"

Annelie Hensel, Sprecherin der CDU-Fraktion im Kulturausschuss, merkte kritisch an: "Es fällt mittlerweile doch auf, dass die Grünen den Koalitionsvertrag von SPD und CDU sehr genau studieren, kopieren und schrittweise Themenfelder bewirtschaften wollen, die unlängst in die politische Diskussion eingebracht worden sind." Als Beispiel nennt sie die ganzheitliche und integrierte Entwicklungsplanung der Gelsenkirchener Kulturszene und die Erstellung eines Kulturentwicklungsplans.

Vor den anstehenden Haushaltsberatungen habe die SPD laut Ünalgan auch zahlreiche kulturpolitische Prüfaufträge eingebracht - wie etwa die Förderung von öffentlichen Fassadengestaltungen oder die Fortführung der im Vorjahr erstmals aufgelegten, lokalen Künstler-Stipendien. Erst wenn diese Prüfaufträge von der Stadtverwaltung beantwortet seien, werde man über sie diskutieren und "in Ruhe gemeinsam und ganzheitlich bewerten", so Ünalgan.

SPD mahnt: "Wettstreit um Schlagzeilen hilft niemandem weiter"

"Unsere feste Absicht ist und bleibt es, weiterhin alles zu tun, was kommunalpolitisch in unserer Hand liegt, um die Kunst- und Kulturszene in unserer Stadt zu stützen und weiterzuentwickeln", versprach der SPD-Kulturexperte. Und mit Blick auf die Grünen stellt er fest: "Leere Versprechungen und ein Wettstreit um die meisten Schlagzeilen helfen dagegen niemandem konkret weiter."

Auch CDU-Frau Hensel mahnt, erst die Antworten der Stadtverwaltung auf die verschiedenen Prüfaufträge im Kulturausschuss abzuwarten: "So haben wir das vereinbart, und so wollen wir verantwortungsbewusst die Haushaltsberatungen führen und gestalten."