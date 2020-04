Gelsenkirchen: St.-Josef-Hospital schließt Küche und Labor

Sie stehen immer noch unter Schockstarre, die rund 100 Mitarbeiter der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe (KKEL) GmbH, die von den Mitte März angekündigten Schließungen betroffen sind. Fassungslos macht sie nicht nur die Tatsache, dass sie mit der Aufgabe der Krankenhausküche und des Labors im Horster St.-Josef-Hospital sowie Stellenstreichungen in den Bereichen Entsorgung, Hygiene und IT zum 1. April ihre Jobs verloren haben.

Entsetzt sind sie auch über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen worden sei: "entwürdigend, respektlos", so der Arbeitsrechtler Martin Löbbecke, der mehr als 20 Beschäftigte vertritt - und dem Unternehmen "unfaire und unsoziale" Methoden vorwirft.

Mitarbeiter: "Wurden unter Druck gesetzt"

"Ohne Rücksicht darauf, dass wir von dem Stellenabbau geschockt waren, wurden wir bei der Mitarbeiter-Informationsveranstaltung am 12. März per Ultimatum unter Druck gesetzt, bis zum 20. März in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Nur dann würde uns eine alternative Stelle bei St. Augustinus angeboten, nur dann bekämen wir für die Dauer von zwölf Monaten 80 Prozent des Bruttogehalts und eine Abfindung von 39 Prozent des Jahresgehalts", berichtet ein Beschäftigter im Gespräch mit der Redaktion.

Andernfalls würden die Mitarbeiter ab 1. April freigestellt und dann fristgerecht gekündigt. Wie hoch dann die Abfindung ausfallen würde, sollte erst nach dem 20. März mitgeteilt werden.

150 Beschäftigte trotz Coronakrise in einem Raum

Was den Mann besonders ärgert: Die Mitarbeitervertretung, die den Sozialplan und die Dienstvereinbarung über die Schließung der Bereiche mit dem Unternehmen ausgehandelt hatte, habe vehement auf den Wechsel in die Transfergesellschaft gedrängt. "Sie hat uns davor gewarnt, zu einem Anwalt zu gehen, da das nichts bringe und wir nur verlieren könnten."

Einige Beschäftigte seien bei der Informationsveranstaltung, "bei der in Coronazeiten 150 Personen in einen Raum gesetzt wurden", in Tränen ausgebrochen und hätten aus Sorge, als Alleinverdiener oder Alleinerziehende arbeitslos zu werden, den Vertrag am Ende unterschrieben, "mit dem sie dann alle Ansprüche an ihren alten Arbeitgeber verlieren", so Fachanwalt Löbbecke.

Anwalt Löbbecke kritisiert Vorgehen als "rabiat"

Der Gladbecker Arbeitsrechtler kritisiert das Vorgehen wegen der Fristsetzung scharf als "rabiat". Auch die Höhe der Abfindung sei für langjährige Mitarbeiter viel zu gering. Einige ältere Angestellte würden "wahrscheinlich in die Altersarmut gedrängt", da sie mit "um die 60 kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben."

Was das Ultimatum angeht, so änderte die Geschäftsführung offenbar ihre Strategie nach dem Stichtag 20. März: Wie Wolfgang Heinberg, Sprecher der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, "besteht diese Möglichkeit weiterhin". Löbbecke wertet dies als unlauteres Vorgehen, da augenscheinlich mit falschen Angaben gearbeitet worden sei.

St. Augustinus: Keine gesundheitlichen Nachteile

"Unfassbar" sei auch die Tatsache, dass das Zentrallabor im St.-Josef-Hospital und offiziell auch das kleinere Präsenzlabor im St.-Barbara-Hospital zum 31. März geschlossen worden seien. "Aber seit dem 1. April, 0 Uhr, hängt ein Schild an der Tür des Gladbecker Labors, dass dieses nun als Zweigstelle des Zentrallabors des Marienhospitals Gelsenkirchen geführt werde." Die Arbeit dort sei also nach wie vor nötig. "Es geht weiter wie bisher."

Gesundheitliche Nachteile sind nach Angaben von Heinberg für die Patienten durch das Aus des Horster Labors nicht zu erwarten. "Für den Standort Horst ist ein sogenanntes POCT-Gerät angeschafft worden, mit dem Standard-Blutuntersuchungen weiterhin vor Ort durchgeführt werden können. Andere Diagnostik wird im Zentrallabor im Marienhospital Gelsenkirchen bearbeitet", wobei die Proben mehrmals am Tag nach Ückendorf transportiert würden. Nur spezielle Diagnostiken würden, "wie vorher auch", durch andere externe Labore erbracht, fielen aber "überwiegend am Standort Gladbeck" an.

Dass bei der Info-Veranstaltung "kein Wort des Dankes oder der Anerkennung gefallen" sei "für die vielen Jahre der Loyalität, wo wir so viele Krisen gemeinsam überstanden haben": Das zu verarbeiten, fällt einer Mitarbeiterin besonders schwer. "Wir waren doch wie eine Familie. So abgefertigt zu werden, das haben wir nicht verdient. Christlich-sozial ist das nun wirklich nicht!"

>> Stellenabbau soll der Restrukturierung dienen

Die angeschlagene KKEL GmbH wurde Ende 2017 von der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH übernommen. Um "eine leistungs- und wettbewerbsfähige KKEL" unter dem Dach von St. Augustinus "langfristig zu sichern", sollen rund 100 der 1600 Mitarbeiter abgebaut werden.

Davon betroffen sind 61 in der Speisenversorgung des St.-Josef-Hospitals, das bis dahin alle KKEL-Einrichtungen (St. Barbara-Hospital in Gladbeck, St. Antonius-Krankenhaus in Bottrop-Kirchhellen, Seniorenzentrum St. Hedwig in Resse) mit Essen belieferte, 20 in den Laboren sowie nach Angaben Löbbeckes sechs im Bereich IT und zwei im Bereich Hygiene.

Seit 1. April übernimmt die Belieferung nach WAZ-Informationen das Catering-Unternehmen Aramark aus Gelsenkirchen.