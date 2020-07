Während die Stadtteilbücherei Gelsenkirchen-Buer täglich öffnet, stehen die Bibliotheken in Horst und Erle den Besuchern wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt zur Verfügung.

Bibliotheken Gelsenkirchen: Stadtteilbüchereien sind in Ferien geöffnet

Gelsenkirchen. Bibliotheken Horst und Erle öffnen wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt. Außenrückgabe im Bildungszentrum ist rund um die Uhr geöffnet.

Neue Länder entdecken, ohne das Sofa zu verlassen: Leseratten können sich auch in den Sommerferien mit neuem Futter versorgen, zum Teil allerdings wegen der Corona-Pandemie mit geänderten Publikumszeiten.

Während die Zentralbibliothek im montags bis freitags von 11 bis 19 und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist, lädt die Kinderbibliothek im Bildungszentrum montags bis freitags von 11 bis 17 und samstags von 10 bis 13 Uhr zum Schmökern ein. Die Stadtteilbücherei in Buer öffnet montags, mittwochs und freitags jeweils von 11 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von jeweils 11 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Gelsenkirchener Medienmobil fährt in Sommerferien keine Stationen an

Die Stadtteilbibliothek Horst ist montags und mittwochs jeweils von 11 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr zum Stöbern geöffnet. In der Stadtteilbibliothek Erle können sich Bücherfans dienstags und freitags jeweils von 11 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr mit Lesestoff eindecken. Diese Öffnungszeiten gelten vorerst bis zum 11. August. .

Das MedienMobil fährt während der Sommerferien keine Stationen an. Die Außenrückgabe am Bildungszentrum bleibt rund um die Uhr in Betrieb und kann für die Rückgabe genutzt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadtbibliothek unter https://stadtbibliothek.gelsenkirchen.de