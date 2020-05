Gelsenkirchen: Stahlkugel auf Supermarkt geschossen

Eine Stahlkugel wurde am Freitagabend von Unbekannten in einen Supermarkt in der Gelsenkirchener Neustadt geschossen.

Gelsenkirchen-Neustadt Ein Unbekannter hat am Freitagabend in der Gelsenkirchener Neustadt eine Stahlkugel in eine Supermarktscheibe geschossen. Verletzt wurde niemand.

Bislang unbekannte Täter schossen am vergangenen Freitagabend, 8. Mai,

mit einem unbekannten Gegenstand mindestens zwei Mal auf einen Supermarkt am

Wiehagen in der Neustadt. Die Tat ereignete sich am Abend, gegen 22.20 Uhr. Zu der Zeit hielten sich mehrere Personen im Geschäft auf, ein Mann stand vor dem Geschäft.

Unbekanntes Geschoss

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort eine aufgefundene Stahlkugel sicher. Womit sie abgeschossen wurde, ist unklar. In Frage käme eine Zwille, aber auch anderes ist denkbar. Die Zeugen gaben an, auch Knallgeräusche gehört zu haben. Durch die

Schussabgabe wurden eine Schaufensterscheibe und eine Leuchtreklametafel beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

