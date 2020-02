Gelsenkirchen: Sturm „Victoria“ richtet kaum Schäden an

Sturm „Victoria“ hat Gelsenkirchen weitgehend verschont. Feuerwehrsprecher Ansgar Stening berichtete von 20 Sturmeinsätzen für die Retter. Ein Motorradfahrer brach sich ein Bein. Die Polizei teilte mit, es habe keine sturmbedingten Zwischenfälle gegeben.

„Zwischen 19 und 21 Uhr ist der Sturm am Sonntag durch Gelsenkirchen gezogen“, sagte Stening. In dieser Zeit seien auch die meisten Einsätze zu verzeichnen gewesen. „Hauptsächlich hat es sich dabei um abgebrochene Äste und herunter gefallene Dachziegel gehandelt“, so der Oberbrandrat weiter. Schwerpunkte in bestimmte Stadtteilen habe es nicht gegeben. „Alle Gelsenkirchener Ortsteile waren betroffen.“

Sturz über Ast: Motorradfahrer bricht sich das Bein

Ein Motorradfahrer hat beim Überfahren eines auf der Straße liegenden Astes nach Angaben der Feuerwehr die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gestürzt. Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 19.50 Uhr auf der Buerelterstraße in Scholven. Beim Sturz vom Motorrad brach sich der Mann ein Bein, er kam in eine Klinik in Gelsenkirchen.

Der abgebrochene Ast war nach Angaben der Feuerwehr „knapp zehn Meter lang“, nach der Versorgung des Verletzten zersägte das achtköpfige Einsatzteam das Holz und räumte es von der Fahrbahn. Die Straße war ab 20.30 Uhr wieder frei.

Bei Sturm „Sabine“ am vergangenen Wochenende eilte die Feuerwehr Gelsenkirchen „noch zu rund 70 Einsätzen“, sagte Feuerwehrsprecher Ansgar Stening. Insofern sei es dieses Mal ein vergleichsweise ruhiges Sturmwochenende gewesen.

Alarmmeldung: Bremsanlage eines Zuges brennt

Am Montag ist die Feuerwehr Gelsenkirchen zudem um kurz nach sieben Uhr zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen geeilt. Die Deutsche Bahn hatte gemeldet, dass bei einem eingefahrenen Zug die Bremsanlage brennen sollte. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr auf den Plan. Derweil wurde die Regionalbahn 42 bereits komplett geräumt, Bahnmitarbeiter und Bundespolizei räumten die angrenzenden Bahnsteige vor Eintreffen der Feuerwehr.

Wärmebildkamera bei Bremskontrolle im Einsatz

Den Einsatzkräften der Feuerwache Altstadt schlug Schmorgeruch entgegen, als sie sich dem Zug näherten. Von außen waren jedoch keine Flammen oder Qualm sichtbar. Mit der Wärmebildkamera konnte eine deutliche Erhitzung der Bremsanlage festgestellt werden, die jedoch keine Folgeschäden aufwies und möglicherweise den Schmorgeruch verursacht hatte. Ein Großteil der Retter konnte daher schon nach kurzer Zeit den Rückweg antreten.

Zug und Bahnsteig kurz darauf wieder freigegeben

Nach einer umfassenden Nachkontrolle konnte der Zug und der Bahnsteigbereich wieder freigegeben werden und die verbliebenen Einsatzkräfte rückten um kurz 8.10 Uhr wieder ab. Die Einsatzstelle wurde der Deutschen Bahn übergeben. Es wurde niemand verletzt. Bei dem Einsatz waren die Feuerwachen Altstadt, Hessler und Buer und der Rettungsdienst mit Notarzt vor Ort.