Warntag Gelsenkirchen testet am 5. März die Sirenen in der Stadt

Gelsenkirchen. Am 5. März um 10 Uhr werden in Gelsenkirchen (und in ganz NRW) die Sirenen getestet. Als Bürger kann man sich an diesem Probealarm beteiligen.

In ganz Nordrhein-Westfalen – und somit auch in Gelsenkirchen – findet am Donnerstag, 5. März, erneut ein landesweite Warntag statt. Dabei werden sämtliche Warnmittel erprobt. Um 10 Uhr werden zeitgleich in den Kommunen die örtlichen Warnkonzepte und Sirenen getestet.

In Gelsenkirchen werden die bereits im nördlichen und mittleren Stadtgebiet aufgebauten Sirenenanlagen mit dem aus drei Teilen bestehenden Heul- und Dauerton getestet. Im Süden der Stadt ist der Aufbau der Sirenenanlage erst 2020/21 abgeschlossen, hier wird der Ton deutlich leiser beziehungsweise nicht zu hören sein.

Die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen, in dem sie über die App „GE-meldet“ unter der Rubrik „Sirenen-Probealarm“ ihren Eindruck übermitteln. Diese App gibt es kostenlos im App- und Google-Play-Store für die verschiedenen Handytypen (Android bzw. IOS).