Gelsenkirchen-Altstadt. „Kopp zu – Lampe an“ heißt das Stück, das in einer Kneipe in Gelsenkirchen aufgeführt wurde: Theater zum Anfassen – und das Publikum machte mit.

Gelsenkirchen: Theater zum Anfassen – in der Kneipe „Rosi“

Ein erfrischendes, humoriges Theater, das nicht auf einer großen Bühne stattfand, dafür aber in einem kleinen gemütlichen Lokal. Nachdem „Kopp zu – Lampe an“ bereits in der Kellerbar des Consol-Theaters und im Wohnzimmer GE aufgeführt wurde, war dieses Mal die „Rosi“ die Location.

Über 60 Besucher zog es am Donnerstag in das Ecklokal an der Weberstraße. Die Akteure des Jungen Ensembles vom Consol-Theater hatten sich schon vor Beginn unters Publikum gemischt, so dass sich anfangs schwer festzustellen ließ, wer denn nun Gast war und wer nicht.

Kneipenkult stand als Handlung im Fokus

Das Stück wurde nicht nur in einer Kneipe aufgeführt, sondern der Kneipenkult stand auch als Handlung im Fokus: Alkohol, Fußball, Rauchen, Jobsituationen, Frauen, Männer, Sexualpartner und inspirierende Ideen. Der Ort des Austauschs bot Raum für jede Menge seichten Gesprächsstoff. Die sechs Charaktere, die übrigens im echten Leben zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, sprachen darüber, was sie bewegt. Währenddessen stieg der Alkoholpegel: Zwei Servicekräfte der „Rosi“ füllten regelmäßig realitätsgetreu die Gläser mit neuem Bier auf.

Das Publikum, das es sich auf Barhockern und Sofas bequem gemacht hatte, wurde immer wieder mit eingebunden. Kerzenlicht sorgte für eine gemütliche Atmosphäre. Zur Auflockerung liefen Musikstücke, es wurde getanzt. Auf einer Leinwand, die einen defekten Fernseher simulierte, flackerten immer mal wieder TV-Sequenzen auf. Dabei nahm die Truppe das alltägliche Fernsehprogramm, wie beispielsweise den Werbespot einer bekannten Partnerbörse oder Interviews der Fußballspieler nach einem Spiel, durch überspitzte Darstellungen gekonnt auf die Schippe.

Texte aus dem Stück „Bier für Frauen“

Das Junge Ensemble des Consol-Theaters bezog auch das Publikum mit in die Aufführung ein. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Vorab haben wir über unsere eigenen Kneipen-Erfahrungen gesprochen. Unser Ziel war es, das Publikum mit einzubeziehen und den Kneipenkult, gerade auch in Gelsenkirchen, wieder aufleben zu lassen“, so Ilka Rasch (27), die im Stück eine alkoholisierte Frau mimte. Für die Inszenierung hatte das Ensemble Texte aus dem Stück „Bier für Frauen“ von Felicia Zeller verwendet, die Geschichte aber an sich komplett umgebaut. „Als experimentelle Truppe probieren wir uns gerne durch neue Formen und Ideen aus“, ergänzt Ulrike Brockerhoff, die die Theaterleitung übernommen hat.