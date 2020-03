Gelsenkirchen: Trickdiebe bestehlen Senioren-Ehepaar

Gelsenkirchen Trickdiebe haben einem älteren Gelsenkirchener Ehepaar Wertgegenstände gestohlen. Die Täter gaben vor, Arbeiten durchführen zu müssen.

Gelsenkirchen. Gleich mehrfach haben Trickdiebe in einem Mehrfamilienhaus im Gelsenkirchener Stadtsüden zugeschlagen. Sie erbeuteten Schmuckschatullen mit Wertgegenständen eines älteren Ehepaares.

Die Beutezüge ereigneten sich nach Angaben der Polizei am 11. März 2020 und am 17. März 2020 in einem Mehrfamilienhaus am Fersenbruch im Stadtteil Heßler. Mindestens ein Unbekannter, so die Ermittler zum Tatgeschehen, verschaffte sich gegen 12 Uhr unter dem Vorwand, Arbeiten für eine Firma durchzuführen, Zutritt in die Wohnung und die Kellerräume eines älteren Ehepaares. Als der Senior aus dem Keller in seine

Wohnung zurückkehrte, stellte er fest, dass jedes Mal ein Schmuckkasten mit

verschiedenen Wertgegenständen entwendet wurde.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze Haare und spricht akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er blaugraue Arbeitskleidung.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt unter den Rufnummern 0209 365 8112 das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 die Kriminalwache entgegen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook