Gelsenkirchen-Buer/-Erle. In Gelsenkirchener Schulen erzählte Halina Birenbaum von der Hölle ihrer Jugend in Konzentrationslagern. 180 Minuten voll unfassbaren Leides.

Gelsenkirchen: Überlebende schildert Schülern die KZ-Hölle

Es ist ein Rätsel, woher sie diese Energie nimmt: Halina Birenbaum ist 90 Jahre alt, hat das Warschauer Ghetto, die Vernichtungslager Majdanek und Auschwitz-Birkenau überlebt und reist in fast jedem Jahr ins Ruhrgebiet, um an Schulen von jenen traumatischen Jahren, ihrem Weg durch die Hölle, zu berichten. In Wattenscheid, Dorsten, Gladbeck und immer wieder im Leibniz-Gymnasium; seit 16 Jahren kommt sie hierhin, um Abiturienten einen Eindruck zu vermitteln, was totalitäre Regime mit Menschen machen.

Gelsenkirchen Erinnerung an die erste Liebe Halina Birenbaum hat im israelischen Herzlia, heute Partnerstadt von Marl, eine Familie gegründet, mit einem Mann, den sie in Israel kennengelernt hat. 1945, kurz vor der Befreiung, hatte sie jedoch einen jungen Sanitäter namens Abraham im Lager kennengelernt. Ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählt. Von einem Schüler gefragt, wie es war, sich in dieser Hölle zu verlieben, wird die 89-Jährige nochmal zum Teenager, erinnert sich an jedes Wort, den scheuen Kuss, den sie wechselten. Abraham hat den Hunger nicht überlebt, aber kürzlich meldete sich ein Sohn von Abrahams Bruder bei ihr: „Er hat geschrieben, du könntest meine Tante sein.“ Das erzählt sie zweimal. Es rührt sie noch heute.

90 Minuten lang erzählt sie im Leibniz-Gymnasium von Schlägen, von Hunger, von Terror, vom Eingesperrtsein. Atemlos, leidenschaftlich, erschütternd. Die in Warschau geborene Jüdin schildert ihren Leidensweg und den von Millionen anderer Juden hinter ihrem Tisch stehend, vor ihr sitzen mehr als 100 17- und 18-jährige Schüler, die sich für einen Geschichtskurs im Abiturjahr entschieden haben. Gerade mal zwei Stunden später tut sie das gleiche in der Gesamtschule Berger Feld: 90 Minuten lang das Grauen schildern.

Der Vater wurde im Warschauer Ghetto vor ihren Augen zu Tode geprügelt

Stehend, atemlos und doch voller Energie schilderte Halina Birenbaum ihren Leidensweg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Halina Birenbaum war drei Jahre jung, als Hitler an die Macht kam. Als die Synagogen brannten in Deutschland, war sie neun. Als sie selbst 17 war wie ihre aktuellen Zuhörer, hatte sie schon die Hölle überlebt. Als eine von sehr, sehr wenigen. In Buer erinnert sie an ihre Familie, die schöne Wohnung, die sie anfangs in Warschau mit ihren Eltern und den Brüdern bewohnt hatte. Als 380.000 Juden ins Warschauer Ghetto eingesperrt wurden, war sie gerade elf Jahre. Sie erzählt, wie sie gehaust haben, in einem Zimmer für die ganze Familie, wie sie gehungert haben – und dass das aber noch nicht schlimm war. Sie schildert, wie sie und ihre Mutter sich im Ghetto versteckten – und wie der Vater vor ihren Augen tot geprügelt wurde.

„Das Gas war das Medikament für Kranke“

Halina Birenbaum schont ihr Publikum nicht. Sie schildert den Abtransport in den überfüllten Waggons, wie auf ihre Beine geschlagen wurde, damit sie auf andere Menschen trat, um mehr Menschen in den Zug pferchen zu können. Erzählt von den gefühllosen Gliedmaßen, der Angst zu ersticken. Vom Aussortieren derer, die nach dem Transport nicht mehr laufen konnten: „Das Gas war das Medikament für Kranke“. Erzählt davon, wie ihre Mutter in die Gaskammer musste, sie aber ins Bad geschickt wurde. Berichtet von nackten Zählappellen in der bitteren Kälte, Schikanen. Davon, dass jeder ums eigene Überleben kämpfen musste. Unfassbar für sie bis heute: Dass die Nazis all diese schlimmen Dinge auch von Juden erledigen ließen.

Es ist mucksmäuschenstill im Publikum, die ganzen 90 Minuten lang. Ernste Gesichter, keiner schaut aufs Handy. Halina Birenbaum springt erzählerisch zwischen den Stationen, vom Ghetto nach Majdanek und zurück, nach Treblinka, Auschwitz, zurück nach Warschau und schließlich nach Israel, wo sie nach dem Krieg ein neues Leben anfing. „Es war und ist nicht leicht: erst im Kibbuz, dann im löchrigen Zelt mit Kind und wir haben seit 1948 immer wieder Krieg. Aber – ich muss nicht mehr hören, ‘Geh, Jude!’. Und das ist entscheidend“.

In Viehwaggons zusammenpfercht wurden die Menschen in die Lager deportiert. Halina Birenbaum hat das mehrfach miterlebt. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Ihr Schicksal rührte selbst eine Aufseherin

Gerührt hat ihr Schicksal 1945 auf dem Todesmarsch eine Aufseherin namens Elvira, die nach ihrem Alter gefragt hatte. Halina sah aus wie 40, war aber 15 Jahre jung. Elvira hatte daheim selbst eine kleine Tochter, die auf sie wartete. „Meine Eltern sind tot“, erwiderte Halina schlicht. Das erschütterte die hartgesottene Aufseherin offenbar so sehr, dass sie sie auf den Schultern zum rettenden Lazarett trug.

Die Hoffnung hat sie am Leben erhalten

Am Leben erhalten habe sie, dass sie immer gehofft habe statt jammernd zurückzuschauen. Rachegedanken oder Hass auf Deutsche? Nein, sagt die Gerettete: „Hass ist Luxus, es braucht Gelegenheit und Kraft, sich schlimme Sachen für andere auszudenken. Ich hatte und habe keinen Hass, ich hatte Angst.“ Aufklären zu wollen darüber, was Menschen tun können: Das treibt sie an. Auch aus diesem Grund hat sie mehrere Bücher über ihre Erlebnisse geschrieben. Einer der Titel: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

„Fragt euch, was ihr tun könnt!“

Das gilt auch für Ex-Lehrer Georg Troska-Schilling, der seit 16 Jahren ihre Schulbesuche organisiert. Michael Rogge, heute Lehrer am Leibniz, appelliert zum Schluss an seine Schüler: „Fragt euch, was ihr tun könnt, damit es nicht wieder passiert. Engagiert euch gegen Rassismus und den wieder aufkeimenden Nationalismus.“