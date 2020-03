Gelsenkirchen: Unfallfahrer lässt Schwerverletzte liegen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Eine 63-jährige Gelsenkirchenerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie liegt im Krankenhaus, der Fahrer beging dreist Unfallflucht.

Einen Unfall mit einer schwer verletzten Frau und anschließender Fahrerflucht meldet die Gelsenkirchener Polizei. Die Ermittler suchen nach dem Fahrer und bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Fahrer wechselt ein paar Wort mit der Verletzten und fährt dann dreist davon

Die 63-jährige Fußgängerin wurde nach Angaben der Polizei am Freitagabend, 28. Februar 2020, bei einer Kollision auf der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße Ecke Kurt-Schumacher-Straße schwer verletzt. Die Gelsenkirchenerin überquerte gegen 20.45 Uhr an einer Fußgängerampel die Alfred-Zingler-Straße. Hierbei wurde sie von einem hellen Pkw angefahren. Dessen Fahrer war gerade von der Kurt-Schumacher-Straße nach rechts in die Alfred-Zingler-Straße abgebogen.

Nach dem Zusammenstoß hielt der unbekannte Autofahrer laut Polizei kurz an, sprach einige Worte mit der Schwerverletzten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Die 63-Jährige wird in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Hinweise: Helles Auto, Fahrer etwa 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, helle Locken

Die Polizei sucht nun den Fahrer des hellen Unfallwagens. Er ist den Ermittlern zufolge etwa 50 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, schlank und hatte helle lockige Haare. Hinweise zum Vorfall und zum Flüchtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle) entgegen.