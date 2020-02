Die Polizei Gelsenkirchen kontrollierte in Erle und Hassel. (Symbolbild)

Verkehrskontrolle Gelsenkirchen: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen erwischt zwei Autofahrer, die sich nach Drogenkonsum hinters Steuer gesetzt haben. Einer hat keine Fahrerlaubnis.

Erneut haben Polizeibeamte in Gelsenkirchen Autofahrer angetroffen, die verkehrsgefährdend und ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Am Montag, 10. Februar, kontrollierten Beamte um 15.20 Uhr einen 32 Jahre alten Gelsenkirchener auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Cranger Straße in Erle. Da sie Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln sahen, ließen sie den Fahrer einen freiwilligen Drogenvortest machen. Dieser war positiv.

Die Polizisten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er bekam eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Polizei Gelsenkirchen kontrolliert Autofahrer in Hassel

In der Nacht zu Dienstag bekamen es Beamte mit einem anderen Autofahrer zu tun, der sich nach dem Konsum von Drogen hinters Steuer gesetzt hatte. Um 0.05 Uhr kontrollierten sie den 29 Jahre alten Gelsenkirchener an der Dillbrinkstraße in Hassel, nachdem er sein Fahrzeug dort geparkt hatte. Den Beamten fiel auf, dass der Mann stark zitterte und hyperaktiv war.

Auf die Frage nach Fahrzeugschein und Fahrerlaubnis entgegnete der Beschuldigte, dass ihm die Fahrerlaubnis schon vor etwa einem Jahr entzogen worden war. Die Kontrolle damals habe zufällig der gleiche Beamte durchgeführt.

Im Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, so dass die Beamten den Mann zur Wache brachten, wo auch ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch gegen die 63 Jahre alte Mutter des Beschuldigten fertigten die Beamten eine Anzeige, da sie die Halterin des Fahrzeuges ist.