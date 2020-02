Gelsenkirchen: Welche Kostüme in diesem Jahr angesagt sind

Gelsenkirchen. Bald wird es richtig jeck in Gelsenkirchen: Ein Fachmann gibt die passenden Tipps in Sachen Verkleidung. Welche Kostüme aktuell im Trend liegen.

Wenn’s jeck wird in Gelsenkirchen, gibt’s einen ausgewiesen Fachmann aus Leidenschaft: Thorsten Schnadhorst (42) von Galeria Kaufhof in der Altstadt. Er berät fachkundig die Feierfreudigen, die noch nicht wissen, in welches Kostüm sie in diesem Jahr schlüpfen wollen. Er selbst geht – vielleicht – als Bierfass.

Gelsenkirchen: Die Klassiker in Sachen Karnevals-Kostüm laufen immer

Sehr dekorativ mit fassbrauner Verkleidung um den Bauch und gold-gelber Schaumkrone als Hut. „Das wird gerne genommen“, freut er sich und hat sichtlich Spaß. Die Klassiker allerdings laufen immer. „Die Jungen lieben Feuerwehr, Polizei, Pirat, Indianer und seit ein bis zwei Jahren auch die Ninja-Kämpfer. Neu sind Drachen- und Football-Kostüme, die gut ankommen.“

Die Mädchen lieben nach wie vor Kostüme als Eiskönigin Elsa Frozen, Meerjungfrau in Pastelltönen, natürlich auch als Prinzessin, Pipi Langstrumpf und neuerdings als süßes Rehkitz. Auch Accessoires werden nachgefragt. „Was immer super läuft, ist die Atze-Schröder-Perücke, die Ritter brauchen ein Schwert und auch der Flitzebogen findet immer seine Liebhaber“, sagt der 42-Jährige.

Karnevalisten gehen gerne als Mönch oder Mexikaner mit Hut und Poncho

Bei Jecken ist bekanntlich keine Altersgrenze nach oben gesetzt. Neu ist ein Space-Man-Overall, der beliebt ist. Auch als Mönch gehen die Karnevalisten gerne oder als Mexikaner mit riesigem Hut und passenden Poncho. Bequem und aberwitzig sind auch die verrückten Jogginganzüge aus den 80er Jahren. Sie erleben eine echte Renaissance. Da passt viel warme Wäsche drunter und man hat trotzdem Bewegungsfreiheit. Ideal, wenn de Zoch kütt und Kamelle geworfen werden.

„An hippen Kostümen mangelt es nicht. Wir haben viele Tipps, Farbsprays und Schminke, damit man sich zum Kostüm kreativ stylen kann“, sagt Thorsten Schnadhorst, der sichtlich Spaß an den Verkleidungen hat.

Die ganz kleinen Narren lieben Einhorn- und Marienkäferkostüme

Was schon seit Jahren geht, sind Kostüme als Hatty Potter. „Die gibt es direkt im Set mit Brille, Zauberstab und Krawatte“, sagt der jecke Fachmann. „Die ganz Kleinen lieben Marienkäfer-, Kraken-, Schildkröten-, Einhorn- und Königsumhänge. Und es läuft jedes Jahr besser“, freut sich Schnadhorst.