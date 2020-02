Gelsenkirchen: Wie Friedhofsgärtner zu Genossen wurden

„Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen.“ Dieses Motto galt für die 15 Friedhofsgärtner aus Gelsenkirchen, Buer und Horst vor einem halben Jahrhundert schon, als sie sich unter der Bezeichnung „Friedhofsgärtner Gelsenkirchen eGmbH“ (FGG) zu einer Genossenschaft zusammenschlossen. In dieser Woche feierten sie ihr Jubiläum zusammen mit vielen Freunden, Partnern und Unterstützern.

Gelsenkirchen: Ziel war es damals, die Grabpflege zu rationalisieren

Ziel sei es damals gewesen, so der Vorstandsvorsitzende Johannes Wolter, die Grabpflege zu rationalisieren. „Wir wollen die dadurch eingesparten Kosten auch unseren Kunden zugutekommen lassen“, sagte der Gründungsvater der Genossenschaft Konrad Herz damals, der auch beim Jubiläum anwesend war. Heute sind in der FGG 39 Mitglieder zusammengeschlossen. „Aus ehemaligen Konkurrenten wurden in der Genossenschaft Mitglieder, die nun an einem Strang ziehen“, erklärte Wolter in seiner Rede.

Und dann gab er eine ganz persönliche Erklärung ab. Die Eltern hätten damals einen ganz kleinen Friedhofsgärtnerbetrieb gehabt. „Ich war gerade mal zehn Jahre alt. Mein Vater lag über eine lange Zeit im Krankenhaus.“ Die FGG habe sich damals ganz schnell darum gekümmert, dass ein Mitarbeiter der Genossenschaft die Friedhofsgärtnerei des Vaters weiterführt. „Diese positive Erinnerung an die FGG und hier besonders an den Gründungsvater Konrad Herz, werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagte er. Denn für den kleinen Familienbetrieb sei die Not damals wirklich groß gewesen.

Die ältesten Unterschriften aus Büchern stammen von 1979

Wolter begrüßte besonders herzlich die beiden Genossenschaftskollegen aus früheren Zeiten Gottwald als Berater und Warmes als Prüfer. Obwohl dieser längst beim Verband im Ruhestand sei, sei er immer noch für die Genossenschaft aktiv. Die ältesten Unterschriften in Büchern des ehemaligen Prüfers Warmers stammen aus dem Jahr 1979. „Er war immer ein Fels in der Brandung.“

Das Gebäude sei nie Verwaltung gewesen, betonte Wolter, sondern werde als besonderer Anschluss an die Bürger der Stadt verstanden und auch so angenommen. Kindergartenaktionen, Insektenfriedhöfe, Vorträge, Führungen, Diskussionen, Ausstellungen und Veranstaltungen unterschiedlichster Ausprägung und Themen – zum Beispiel Abendmusik und Leichenschmaus – gehörten zum Tagesgeschäft.

Gelsenkirchen: Auch heute ist der Friedhof ein Ort der Begegnung

In Gelsenkirchen gebe es allein über 20 Friedhöfe in städtischer oder kirchlicher Trägerschaft, wovon einige nicht in aktiver Nutzung stehen. Friedhöfe seien ein wesentlicher und ganz wichtiger ökologischer Bestandteil des öffentlichen Grüns in der Stadt. Herausforderungen gebe es reichlich für die FGG: Klimawandel, Steuerfragen, veränderte Formen des Erinnerns. Aber: „Die vielfältigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sie hemmen uns nicht, sondern spornen uns eher an“, betonte Wolter.

Probst Markus Pottbäcker erinnerte an die älteste Kultur der Menschheit: die Bestattungskultur. Es sei eben „kein Ort der Entsorgung, sondern eine Form der Erinnerung und Wertschätzung.“ Superintendent Heiner Montanus erinnerte daran, dass man den Tod nicht aus dem Leben ausklammern solle. „Ich kann Erinnerung gestalten“, betonte er. „Da sehe ich Eltern mit Kindern, die Radfahren lernen oder Menschen, die joggen. Meine Oma hätte noch den Krückstock geschwungen, sie hätte das nicht gut gefunden.“ Es habe sich vieles verändert, aber auch heute sei ein Friedhof ein Ort der Begegnung, dass sei erfreulich.