Gelsenkirchen: Wie Gärtner Grünschnitt entsorgen können

Was tun mit Grünschnitt? Diese Frage stellen sich aktuell wohl einige Gartenliebhaber, die die sonnigen Tage nutzen, um ihren heimischen Garten auf Vordermann zu bringen. „Wir haben in der vorletzten Woche gemerkt: Die Leute hatten viel Zeit und waren viel im Garten unterwegs“, so Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne. Doch die Wertstoffhöfe in Gelsenkirchen sind aktuell geschlossen. Die Annahmestelle an der Wickingstraße in Ückendorf ist lediglich für Gewerbetreibende nutzbar, die an Adenauerallee bleibt komplett geschlossen.

Heyne appelliert deshalb an die Bürger, noch etwas mit dem Abschneiden von Ästen zu warten, den Grünschnitt auf dem eigenen Grundstück zu lagern oder die braune Biotonne zu nutzen. „Wir bitten darum, aktuell nur Abfälle, die dringlich entsorgt werden müssen, zu entsorgen.“

Eine braune Tonne kostet ab ca. 30 Euro im Jahr

Wer keine braune Tonne besitzt, kann diese bestellen. Die Kosten für die Biotonne, die unter anderem durch die separate Abfuhr der Behälter und die Entsorgung des Abfalls entstehen, werden zum Teil durch die Gebühr für die graue Restabfalltonne getragen. Der andere Teil wird durch eine gesonderte Gebühr gedeckt. Die Jahresgebühr (Stand 1. Januar 2020) beträgt je nach Behältervolumen: 80 Liter 29,70 Euro, 120 Liter 37,15 Euro, 240 Liter 59,45 Euro und 1.100 Liter 260,05 Euro. Unter www.gelsendienste.de/bestellung können die Tonnen bestellt werden.

„Allgemein setzen wir den Fokus auf Holsysteme“, so Heyne. Laubcontainer, die aktuell zum Beispiel in Recklinghausen aufgestellt werden, will man derzeit nicht nutzen. „Durch das Anfahren der Container wäre der logistische Aufwand wesentlich höher. Zudem bestünde die Gefahr, dass dort auch andere Dinge entsorgt werden.“ Der Pressesprecher weiter: „Wir prüfen aber regelmäßig die Situation und ob wir Veränderungen vornehmen können.“

Containerdienst für große Abfallmengen

Für die Entsorgung größerer Abfallmengen ab fünf Kubikmetern gibt es den Gelsendienste-Containerdienst. Dieser eignet sich beispielsweise, wenn sich mehrere Kleingärtner zusammenschließen. Zur besseren Vorstellung: Fünf Kubikmeter entsprechen ungefähr fünf großen Tonnen mit Schiebedeckel und Rollen, sogenannten Müllgroßcontainern, die oftmals von Mehrfamilienhäusern genutzt werden.

Für die Bereitstellung und den Abtransport von Müllgroßcontainern (über 1.100 Liter) mit Grünabfällen (ohne Wurzeln, Stamm- und Astholz mit einem Durchmesser größer als 0,2 Meter) aus privaten Haushalten beträgt die Gebühr 97,55 Euro. Anfragen können hierfür unter der Telefonnummer 0209/954-4240 (Montag bis Donnerstag, 6.30 bis 15.30 Uhr und Freitag 6.30 bis 14.30 Uhr) oder per E-Mail an containerdienst@gelsendienste.de gestellt werden.

