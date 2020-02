Gelsenkirchen wird von Orkan „Sabine“ weitgehend verschont

Montag um die Mittagszeit war die Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen gerade mit einem Dachschaden an der Grimmstraße in Heßler beschäftigt. Ein paar Dachpfannen hatten sich gelöst. Ein typischer Einsatz im Verlauf der Sturmstunden seit Sonntagnachmittag. „Wir hatten keine größeren Schäden“, bilanzierte Feuerwehrchef Michael Axinger. Ein umgestürzter Baum auf der Gecksheide gehörte da am Morgen schon zu den extremerem Herausforderungen. Ansonsten galt vor allem: geborstene Äste beseitigen, umgeworfene Schilder wegräumen, gestürzte Bauzäune aufrichten, Gerüste sichern. Insgesamt hat Sturmtief Sabine Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr 76 Einsätze beschert, die laut Axinger „nach und nach abgearbeitet werden konnten“

Gelsenkirchener Feuerwehr war gut vorbereitet

„Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte der Feuerwehrchef. Auch, weil Sabine sich weniger stürmisch gab als befürchtet: Axinger: Laut Prognose sollten wir Spitzen-Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern erreichen. Da sind wir drunter geblieben." Zweiter Pluspunkt: Feuerwehr und Technisches Hilfswerk „konnten sich gut vorbereiten. Alle Wachen der Freiwilligen Feuerwehr waren zudem in Alarmbereitschaft", so Axinger. „Am Ende lief es entspannter als befürchtet." Zum Vergleich: „Friederike", die am 18. Januar 2018 über die Stadt brauste, hatte wesentlich höhere Schlagkraft. Damals wurden laut Axinger 270 Einsätze absolviert.

Kinder auch von der Ganztagsbetreuung abgemeldet

Auf der Bannerbotschaft der Internet-Startseite der Gertrud Bäumer Realschule wird vorbildlich der Genitiv gepflegt: „Am Montag bleibt die Schule wegen des Sturmtiefs „Sabine" geschlossen" lief als Spruch in Endlosschleife. Das Lehrpersonal hatte Dienst, die Schüler blieben fern. Gleiches galt an der Glückauf-Grundschule in Ückendorf, wo die Eltern sogar Montag auch alle Kinder von der Offenen Ganztagsbetreuung abgemeldet hatten. Auch am Gauß-Gymnasium war es ein ruhiger Montag ohne Schüler. „Wir hatten einen Betreuungsdienst eingerichtet. Der wurde nicht benötigt", erklärte Oberstudiendirektor Frank Kaupert, der die Montagsstunden mit Büroarbeit verbrachte.

Oberleitung der 302 vom Strom genommen

Der Busverkehr im ZOB in Gelsenkirchen läuft Montag normal. Lediglich in den Nachtstunden hat es kürzerer Ausfälle gegeben. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Die Deutsche Bahn stellte ihren Verkehr Sonntag ab 15 Uhr ein. Montag rollten die Züge im Verlauf des Vormittags wieder langsam an, auch am Hauptbahnhof. Die Streckensperrungen zwischen Essen-Altenessen/ Gelsenkirchen und Düsseldorf Hauptbahnhof/Duisburg Hauptbahnhof wurden laut Abellio bis mittags aufgehoben.

Wie leer gefegt: Ein Bahnsteig an Gleis 4 am Gelsenkirchener Hauptbahnhof um die Mittagszeit. Der Regionalexpress 42, verkündet die Anzeige der Bahn, fällt au. Die S 2 um 12:54 Uhr kommt mit zehn Minuten Verspätung. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Ohne größere Problem drehten Busse und Bahnen der Bogestra ihre Runden durch Gelsenkirchen. Der Verkehr wurde Montag wie üblich aufgenommen. Kurzfristige Verzögerungen gab es morgens lediglich auf der Buslinie 382. In der Sturmnacht konnte die Linie 301 zwischen Mitternacht und Betriebsende drei Haltestellen nicht anfahren. Der Schienenverkehr der 302 musste Sonntag von 22.30 bis etwa Mitternacht in Ückendorf auf drei Stationen unterbrochen werden. Eine Plane hatte sich gelöst, der Kontakt mit der Oberleitung drohte. Für die Bergung wurde zwischenzeitlich der Strom abgeschaltet.

Gelsendienste: Müllabfuhr fährt wie gewohnt

Gelsenkirchen Parks, Wälder und Friedhöfe meiden Aufgrund der aktuellen Wetterlage weist Gelsendienste darauf hin, dass die städtischen Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, und Wälder nicht betreten und auch weitere Flächen mit Baumbestand möglichst gemieden werden sollten. Durch die anhaltend starke Windbelastung besteht ein erhöhtes Risiko für Windbruch, zudem muss weiterhin mit der Entwurzelung von Bäumen gerechnet werden.

Bislang, registrierte Gelsendienste, habe das Orkantief „Sabine“ nur vereinzelt für Schäden am städtischen Baumbestand gesorgt. „Unsere Mitarbeiter sind seit dem frühen Morgen unterwegs, um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen und Gefahrenstellen zu beseitigen“, so Unternehmenssprecher Tobias Heyne. Die Abfallsammlung lief in Gelsenkirchen am Montag ohne Einschränkungen an. Da auch in den nächsten Tagen weiter mit Sturmböen gerechnet werden müsse, bittet Gelsendienste jedoch darum, „Abfalltonnen, Sperrmüll und Elektrogeräte erst morgens am Abfuhrtag und möglichst windgeschützt herauszustellen“.

Die Zoom Erlebniswelt wurde Sonntag geschlossen, Besucher mussten bis 11.45 Uhr das Gelände verlassen. Montag wurde der Zoo wieder ganz normal geöffnet, auch die Tiere durften auf ihre Außengelände