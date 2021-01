Gelsenkirchen: Wohin innerhalb von 15 Kilometern?

Gelsenkirchen Sollte die Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen auf über 200 steigen, wird der Bewegungsradius eingeschränkt. Was genau bedeutet das?

Wie viel sind 15 Kilometer? Die Antwort darauf lautet natürlich, wie so oft im Leben: Das ist relativ. Albert Einstein, Begründer der Relativitätstheorie, würde jetzt an seiner Pfeife ziehen und mit dem Strubbelkopf nicken.

15 Kilometer auf der Autobahn: Dafür braucht man, ohne zu rasen, keine zehn Minuten. Auch auf dem Fahrrad sind 15 Kilometer, wenn es nicht gerade steil bergauf geht, für ungeübte Radler in unter einer Stunde zu schaffen. Zu Fuß sind 15 Kilometer an einem Vormittag gut möglich, selbst, wenn man gemütlich geht - sportliche Langstreckenläufer brauchen natürlich deutlich weniger.

Gelsenkirchen ist eher lang als breit

Was es mit den 15 Kilometern auf sich hat? Sollte der Corona-Inzidenzwert in Gelsenkirchen in den kommenden Tagen die 200er-Marke überschreiten, dann tritt eine neue Regel in Kraft. Sie legt fest, dass dann der Bewegungsradius der Bürger begrenzt wird, ohne triftigen Grund darf sich dann niemand mehr weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen.

Noch hat Gelsenkirchen die Inzidenz von 200 nicht überschritten. Aber wenn das passieren sollte, dann ergeben sich einige interessante Aspekte - und dafür sorgt die Geographie von Gelsenkirchen. Also nehmen wir uns einmal eine Landkarte, einen Zirkel, stellen ihn auf 15 Kilometer ein und gehen ans Werk.

Zum Hauptbahnhof kommt man auf jeden Fall

Wer sich die Stadt auf der Karte anschaut, der stellt sofort fest, dass Gelsenkirchen eher lang als breit ist. Während es vom östlichsten zum westlichsten Punkt der Stadt gerade einmal elf Kilometer sind (da liegen wir coronatechnisch im grünen Bereich) beträgt die größte Nord-Süd-Ausdehnung problematische 17 Kilometer - alle Angaben in Luftlinie. Heißt im Klartext: Während der Horster ohne Weiteres zum Einkaufen nach Resser Mark fahren dürfte, wäre es einem Scholvener, der im hohen Norden des Stadtteils wohnt, verboten, seinen Verwandten in Ückendorf oder Rotthausen zu besuchen. Wer dagegen in Erle lebt, hat es gut: Sein Bewegungsradius lässt Besuche in sämtlichen Stadtteilen zu.

Immerhin: Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist von keinem Punkt im Stadtgebiet mehr als 15 Kilometer weit entfernt. Das ist zwar beruhigend, bringt einen aber auch nicht weiter - denn wenn man einmal am Hauptbahnhof ist, wohin will man dann fahren? Das gilt auch für die Erreichbarkeit von Flughäfen. Der Düsseldorfer Airport? Viel zu weit weg, selbst vom südwestlichsten Zipfel der Stadt in Rotthausen. Dagegen sind die Flugplätze Lohmühle in Marl oder Schwarze Heide in Dinslaken aus dem Stadtnorden ganz legal zu erreichen. Blöd nur, dass einen das Flugzeug, das man dort besteigt, ja im Zweifel noch weiter weg von zuhause bringt.

Kein (legaler) Weg führt nach Dortmund

Wie sieht es mit dem Besuch anderer Städte aus? Wer es gerne urban hat und Großstädte mag, der wohnt besser im Süden von Gelsenkirchen. Wer beispielsweise in Schalke oder Altstadt lebt, dem stehen die großen Nachbarstädte von Gelsenkirchen offen: Die Zentren von Essen und Bochum sind jeweils knapp 10 Kilometer entfernt, Herne und Bottrop liegen noch innerhalb des Radius, selbst die Recklinghäuser City befindet sich so eben noch in der erlaubten Zone. Andererseits: Der Großteil der Geschäfte hat geschlossen, Kneipen und Kultureinrichtungen sowieso.

Ganz nebenbei: Die Dortmunder Innenstadt liegt von keinem Punkt in Gelsenkirchen aus gesehen innerhalb des 15-Kilometer-Radius. Aber warum sollte man auch dorthin fahren wollen?

Vom Stadtsüden an den Baldeneysee? Das geht!

Dann lieber ins Grüne. In dieser Beziehung sind Bueraner, Hasseler und Scholvener klar im Vorteil. Ihnen steht das ganze nördliche Ruhrgebiet beziehungsweise südliche Münsterland mit seinen Naherholungsgebieten offen. Die Haard in Oer-Erkenschwick, die Lippeauen in Dorsten, die Kirchheller Heide? Von Buer oder Hassel aus kein Problem, Bismarcker oder Neustädter müssen da passen.

Ganz auf die Fahrt ins Blaue müssen aber auch die nicht verzichten. Der Baldeneysee? Vom ganzen Stadtsüden aus innerhalb der erlaubten Zone, auch der Kemnader See liegt für die meisten Gelsenkirchener, die südlich des Kanals wohnen, im grünen Bereich.

Aber vielleicht hilft der eingeschränkte Bewegungsradius, der ja zurzeit sowieso noch hypothetisch ist, uns dabei, die schönen Seiten von Gelsenkirchen schätzen zu lernen. Und davon hat die Stadt bekanntlich relativ viele.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook