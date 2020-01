Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen war am Donnerstag erneut das Interventionsteam EU-Ost unterwegs und entdeckte schwere Mängel. Eine Wohnung wurde direkt geräumt.

Gelsenkirchen: Wohnungsprüfungen decken schwere Mängel auf

Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat nach Hinweisen aus der Bevölkerung und aufgrund eigener Erkenntnisse am Donnerstag, 30. Januar, Häuser in der Kirchstraße und der Hauptstraße überprüft. Das gemischte Team aus Kommunalem Ordnungsdienst (KOD), Baubehörde und Wohnungsaufsicht, Arbeitsverwaltung, Polizei, Stromversorger und Sprachmittlern führte dabei nach Angaben der Stadt umfangreiche Kontrollen durch.

Von in den beiden Häusern insgesamt 104 gemeldeten Personen konnten demnach lediglich 69 angetroffen werden. 13 Personen wohnen offensichtlich nicht mehr unter diesen Adressen und werden nun von Amtswegen abgemeldet. Zwölf Personen waren nicht gemeldet und wurden zur Anmeldung aufgefordert. Aufgrund von Meldeversäumnissen wird gegen zwei Personen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei konnte einen Haftbefehl vollstrecken. Drei Familien wurden dem Jugendamt gemeldet, da Hinweise auf Verwahrlosung festgestellt wurden.

Eine Dachgeschosswohnung an der Kirchstraße wurde sofort geräumt

In dem Gebäude an der Kirchstraße musste das Bauordnungsamt in vier Wohnungen Nutzungsuntersagungen aussprechen. Eine Dachgeschosswohnung wurde wegen des fehlenden zweiten Rettungsweges sofort geräumt. Gegen den Eigentümer des Gebäudes wird ein bauordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet.

Im unmittelbaren Umfeld der Immobilie hat der Verkehrsüberwachungsdienst laut Stadt Gelsenkirchen ein Fahrzeug abgeschleppt und vier Verwarnungen ausgesprochen. Wegen fehlender Feinstaubplakette wurde gegen einen Fahrzeughalter ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Immobilie Hauptstraße: Kinder in schlechten Wohnverhältnissen angetroffen

Auch in dem überprüften Haus an der Hauptstraße wurden vier Nutzungsuntersagungen ausgesprochen. Weiterhin wird der Eigentümer zur Mängelbeseitigung im Treppenhaus aufgefordert. Durch den Stromanbieter wurden aufgrund von Zahlungsrückständen zwei Stromzähler gesperrt.

Auch in diesem Gebäude wurden Kinder in schlechten Wohnverhältnissen angetroffen und dem Jugendamt zur weiteren Überprüfung gemeldet.

Der Verkehrsüberwachungsdienst hat im unmittelbaren Umfeld eine Verwarnung ausgesprochen sowie vier Bußgeldverfahren wegen fehlender Feinstaubplaketten eingeleitet.