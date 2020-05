Gelsenkirchen: Zahlreiche Aktionen des Jugentreffs Spunk

Gelsenkirchen-Ückendorf. Trotz Corona-Krise bietet der Gelsenkirchener Jugentreff Spunk zahlreiche Aktionen an. Am 5. Mai geht das bunte Online-Programm weiter.

Im Ückendorfer Spunk geht das kontaktarme/-lose Programm weiter. Mit den Erfahrungen aus den zahlreichen Angeboten imm April wurden neue Aktivitäten geplant. An den fünf Öffnungstagen des Falken-Zentrum ändert sich dabei nichts. Das Team ist weiterhin von Dienstag bis Samstag für die Kinder und Jugendlichen da.

Neben der telefonischen Erreichbarkeit oder dem Kontakt per Messenger oder über soziale Netzwerke gibt es nun jeden Tag die Möglichkeit, sich ein Kreativ-Paket nach Hause zu bestellen. So können am Dienstag, 5. Mai, Buttons gestaltet werden, am Mittwoch, 6. Mai, eine Stimmungsampel gebastelt und am Donnerstag, 6. Mai, ein Kaktus-Nadelkissen genäht werden.

Hörspiel per Sprachnachricht und Leseclub-Rallys

Ebenso wird täglich neben der Möglichkeit einer Online-Hausaufgabenhilfe auch ein weiteres virtuelles Angebot realisiert. So findet am 5. Mai der "rote Dienstag" mit einer Videokonferenz zu rechtsextremen Aktivitäten in Gelsenkirchen während der Corona-Zeit statt, am 6. wird ein neues Hörspiel per Sprachnachrichten produziert und am 7. eine neue Leseclub-Ralley gestartet. Auch die Aktivitäten bei Tiktok werden weitergeführt. Täglich gibt es hier neue Challenges, Duette oder Sketche für die mittlerweile über 120 Follower.

Über die anstehenden Aktionen informiert das Spunk alle Interessierten auf der Internetseite www.spunk-ge.de, bei Instagram, Facebook, Tiktok und Snapchat. Im Rahmen des Projektes "Spunk on Tour" gibt es zudem die Möglichkeit, Angebote komplett offline wahrzunehmen.

