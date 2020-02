Gelsenkirchen: Zehntausende Narren lassen Erle schunkeln

Gelsenkirchen. Zehntausende wetterfeste Narren trotzten beim Gelsenkirchener Rosenmontagszug dem Regen und schunkelten am Streckenrand, was das Zeug hält.

Petrus gab die Richtung vor: Der Wettergott schickte gemeinerweise genau mit dem Start des Rosenmontagszuges einen feinen Nieselschauer nach Erle. Da wollten sich die Gelsenkirchener Jecken nicht lumpen lassen – und ließen bei der zweistündigen Freiluftfete einfach selbst tonnenweise Bonbons, Popcorn und Schokolade auf ihr Narrenvolk herabregnen. Zehntausende Wetterfeste feierten entlang der Zugstrecke am Rande der Auguststraße und Cranger Straße. Mit Schirm, Charme und Kamelle.

„Das war ein einmaliges, supertolles Erlebnis“, sagte das Karnevalsprinzenpaar Martin I. und Martina III., nachdem ihr Wagen am Endhaltepunkt der 2,5 Kilometer langen Zugstrecke im Bereich Breite Straße zum Stehen gekommen war. Und ihre Augen leuchteten. Kein Wunder, in den zwei Stunden zuvor hatten sie von ihrem zur blau-gelben Gondel umgebauten Festwagen in unzählige lachende, glückliche Gesichter geblickt. „Und egal, welches Lied ich angestimmt habe: Die meisten Leute haben sofort mitgesungen“, jubelte der Prinz. Gelsenkirchen – helau!

Das eigene Schlafzimmerfenster als Tor zur Gelsenkirchener Narrenwelt

Die Erler Funken feiern in Gelsenkirchen den Rosenmontags-Umzug. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

21 Wagen, 15 Fußgruppe und drei Spielmannszüge mit insgesamt rund 1200 Zugteilnehmern hatten sich pünktlich um 14.30 Uhr an der Auguststraße auf den Weg gemacht. Vorne weg ein Traktor, an dessen Schaufel ein riesiges Schild befestigt war. „Karneval 2020“ war da in schwarzer Schrift auf rotem Grund zu lesen. Das sahen auch Nina Brosda und ihr vierjähriger Sohn Robin von ihrem Logenplatz aus. Denn die Familie wohnt direkt am Rande der Zugstrecke. Das Schlafzimmerfenster diente als weit geöffnetes Tor zur Narrenwelt. „Viele Jecken werfen ihre Kamelle sogar direkt in unser Fenster hinein“, erzählte Brosda. Mehr Service geht ja kaum.

Auf Kamelle hat es auch Melina Queens abgesehen. Die Vierjährige scheint mit ihren rosafarbenen Elfenflügeln, einem kunterbunten Tüllröckchen und einem goldenen Einhorn direkt aus dem Feenreich nach Erle geflattert zu sein. In der einen Hand trägt sie eine Plastiktasche, die fast so groß ist wie sie selbst. Da sollen später die aufgesammelten Süßigkeiten hinein.

Grünes Licht für den Zug nach Rücksprache mit Polizei und Feuerwehr

Ausgelassen und in schicken Kostümen feierten auch diese Narren beim Rosenmontagszug in Gelsenkirchen-Erle. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit der anderen Hand greift sie nach Mutter Melanie Queens. „Für uns ist der Gelsenkirchener Zug in jedem Jahr Pflichtprogramm. Wir haben hier immer ein Familientreffen“, erzählt sie. Oma Marion Di Filippo ist ebenso mit von der Partie wie Melinas Geschwister Maurice (13) und die anderthalbjährige Anna. Letztere geht heute als Erdbeere. „Wir sind froh, dass der Zug stattfindet. Am Sonntag wollten wir mit allen nach Wattenscheid“, erzählte Queens. „Aber der Zug dort ist ja wie so viele andere auch ausgefallen. Dann holen wir eben heute alles nach.“

Das grüne Licht für den Umzug hatte es am Morgen des Rosenmontag gegen 8 Uhr gegeben. „Wir hatten uns noch einmal mit Polizei, Feuerwehr und dem Wetterdienst kurzgeschlossen. Und als klar war, dass kein Sturm zu erwarten ist, stand dem Zug nichts mehr im Wege“, berichtete Gerd Schwenzfeier, Präsident des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval.

Er stand mit vielen anderen Vertretern der acht hiesigen Karnevalsgesellschaften auf der extra für den Umzug aus Stahlrohren errichteten VIP-Tribüne, die in Höhe der St.-Barbara-Straße zu finden war. Den Blick von dort ob hinab auf die vorbeiziehende Jecken-Karawane genoss auch OB Frank Baranowski. An dieser Stelle pulsierte das Narrenblut am heftigsten. Es war die Herzkammer des mittlerweile 50. Rosenmontagszugs. Immer wie donnerten die „Helau“-Rufe aufs Narrenvolk herab. Erle wie es singt und kracht.