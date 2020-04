Gelsenkirchener Alma-Park investiert Millionen in Umbau

Anstatt in der Krise abzuwarten legen die Betreiber des Alma-Parks aktuell richtig los. "Entgegen vieler Aussagen einiger Beratungsgesellschaften, das eigene Unternehmen möglichst auf null zu fahren, gehen wir einen ganz anderen Weg. Wir haben die Pläne für einen großen Umbau gerade fertiggestellt", so Andreas Althoff, einer der drei Geschäftsführer der Event- und Freizeitanlage.

Obwohl die Einrichtung an der Almastraße 39 in Ückendorf seit dem 17. März nicht mehr öffentlich von Besuchern genutzt werden kann, wird dort fleißig weitergearbeitet und neue Konzepte in die Tat umgesetzt – natürlich mit Einhaltung der vorgegeben Sicherheitsregeln.

Bereits im Januar haben die drei Geschäftsführer die zuvor gemietete Anlage sowie eine anliegende Fläche und Nebengebäude gekauft. Zu den fast 10.000 bestehenden Quadratmetern sind dadurch gut 5.000 Quadratmeter hinzukommen.

Neuer Escaperoom mit Friedhof und Grabkammern

Unter anderem haben die Betreiber seitdem eine neue, 2500 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche geschaffen, die zukünftig für Geburtstage, Hochzeiten, kleine Messen und Konzerte genutzt werden kann. An anderer Stelle wird derzeit zusätzlich zu den vier bestehenden Escape-Räumen ein weiterer gebaut. Die fast 130 Quadratmeter große Fläche lässt acht Personen zusammenspielen und widmet sich dem Thema "Der Erbe Draculas". In Zusammenarbeit mit einem Kölner Kulissenbauer ahmen Handwerker derzeit kunstvoll einen Friedhof mit Gruften und Grabkammern nach. „Alles sehr aufwendig und viel zu teuer, aber wir hatten Bock darauf“, so der 37-jährige Althoff.

Mit weitere Umbauplanungen will man noch in diesem Jahr starten. So sei es Ziel, zwei neue Escape-Räume zu integrieren, die Spaß und Spannung unter den Oberbegriffen "Aztekengold" und "Zauberschule" bieten. "Aber das sind noch nicht alle Highlights", so der Geschäftsführer. Die Paintball-Anlage, die bereits seit der Eröffnung 2013 besteht, soll in eine neue Halle verlegt werden, so dass der Ü18- und der U18-Bereich getrennt angesiedelt sind.

Kartbahn mit Ökostrom

Auf der alten Painball-Fläche wollen die Geschäftsführer eine mit Ökostrom angetriebene zweistöckige Elektro-Kartbahn bauen lassen, die für bis zu zehn Menschen zeitgleich nutzbar ist. Mit der Photovoltaik-Anlage, die zu den größten in Gelsenkirchen zählen soll, und dem dadurch selbst produzierten Strom will das Unternehmen ein ökologisches Zeichen setzen.

In den Kauf der Fläche und in die derzeitigen Umbauten haben Althoff und seine zwei Mitgeschäftsführer 1,2 Millionen Euro investiert. Für die geplanten Projekte werden weitere 1,6 Millionen in die Hand genommen.

Kreative Beschäftigung für die Mitarbeiter in der Krise

"Sitzen bleiben ist nicht unser Stil. Wir gucken, wie wir nach vorne kommen. Wir spinnen uns häufiger was zusammen, gehen Wege, die nicht normal sind, reisen viel herum, um uns zu inspirieren und fällen dann schließlich Entscheidungen über mehrere Wochen hinweg", so Althoff. Das scheint zu funktionieren: Seit Start der Anlage 2013 verzeichnet der Alma-Park jährlich neue Spiel- und Spaßprojekte, einen wachsenden Umsatz und steigende Mitarbeiterzahlen. Der Wittener glaubt, dass gerade nach der Corona-Zeit Spaß und Unterhaltung umso mehr gefragt sein werden.

Die insgesamt 70 Mitarbeiter versucht er in der Krise weiterhin zu beschäftigen, auch wenn für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit beantragt werden musste. Auch bei der Mitarbeiterbeschäftigung sind die Betreiber ein Fan kreativer Lösungen: Zwei Mitarbeiter werden derzeit beispielsweise finanziert, indem sie einen befreundeten Obst- und Gemüsehändler beim Ausliefern seiner Ware unterstützen, weitere Mitarbeiter helfen einem Textilanbieter, der derzeit Atemschutzmasken näht. Andere, die normalerweise in der Kundenbetreuung tätig sind, helfen beim Renovieren der Anlage.

