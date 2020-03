Gelsenkirchener Autorin Ellen Norten und ihr "süßer Parasit"

Gelsenkirchen. Ihr neues Buch schrieb sie, als noch niemand die Corona-Krise auf dem Schirm hatte. Ihren Protagonisten wählte sie, als noch keiner den neuen Virus kannte. Die 1957 in Gelsenkirchen geborene Gelsenkirchener Autorin Ellen Norten kreierte schon vor einigen Jahren ihren ganz eigenen Parasiten und widmete ihm immer neue, literarische, humorvolle Texte zu bunten Cartoons. Ihr Buch „Mein süßer Parasit“ ist im P.Maschinery-Verlag erschienen.

Gelsenkirchenerin reiste mit Mainzelmann Conni um die Welt

Ellen Norten reiste einst mit dem Mainzelmännchen Conni, einer kleinen ZDF-Plastik-Figur, rund um die Welt und ließ den Mainzelmann anschließend launig-literarisch über seine Erlebnisse berichten. Die Autorin brachte 2015 das Buch „Conni Mainzelmann. Wie ich die Welt sehe“ auf den Markt. Danach erprobte sich die promovierte Biologin und Wissenschaftsjournalistin auf einem ganz neuen Feld: der Fantasy-Literatur. Als Herausgeberin legte sie den Erzählband „Das Alien tanzt Kasatschok“ auf. Ellen Norten arbeitete unter anderem beim Deutschlandfunk, in der WDR-Hobbythek mit Jean Pütz, war Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, schrieb Sachbücher.

Die Parasitologie war Thema ihrer Doktorarbeit.

Bis sie als Herausgeberin Autoren um sich scharte, die aus einer eher heiteren Perspektive fantastische Literatur lieferten. Schließlich entwickelte sie Texte und Cartoons rund um einen Parasiten. Nicht ohne Grund: Die Parasitologie war Thema ihrer Doktorarbeit. In ihrem neuen Buch lässt sie den gelben Parasiten in Bildern und kleinen gereimten Texten kuriose Abenteuer erleben. Der winzige Schmarotzer, so heißt es im Vorwort, strotzt vor Lebenslust und Neugier und ist stets auf der Suche nach seinem Wirt, der ihn ernährt und ihn unterstützt.

Der winzige Schmarotzer strotzt vor Lebenslust

Witzig in Vor-Corona-Zeiten, als das Buch geschrieben wurde und erschien, heute bereitet manche Zeile eher Bauchschmerzen („Der Parasit, nicht gern allein, muss sich mit sich selbst entzwein. Er schnürt sich durch und ist nun zwei und amüsiert sich noch dabei“). Ein Virus ist dieser Parasit natürlich nicht. Und, so Ellen Norten, „er ist freundlich, man kann über ihn lachen und er hat sogar ethische Prinzipien“.

