Gelsenkirchener Berufskolleg als Europaschule ausgezeichnet

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Berufskolleg für Technik und Gestaltung ist offiziell eine Europaschule. Bildungsdezernentin Heselhaus lobte das Engagement.

Das Berufskolleg für Technik und Gestaltung in Gelsenkirchen darf sich ab sofort offiziell „Europaschule“ nennen: Die Schule ist eine von zwölf Bildungseinrichtungen, dem die nordrhein-westfälische Landesregierung das Zertifikat Europaschule verliehen hat.

Europaschulen zeichnen sich durch ein erweitertes Fremdsprachenangebot und die vertiefte Vermittlung europaorientierter Kenntnisse aus. Durch Austauschprogramme mit europäischen Partnern und vielfach auch durch die Vermittlung von Berufspraktika im europäischen Ausland fördern sie die interkulturellen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler.

Anne Heselhaus: Verschiedenheit als Bereicherung sehen

Die Gelsenkirchener Bildungsdezernentin Anne Heselhaus freut sich gemeinsam mit dem Berufskolleg über die Ernennung zur Europaschule: „Ich danke der Schulleitung und den Lehrkräften am Berufskolleg für ihr Engagement zugunsten des europäischen Gedankens." Schüler erhielten so in ihrem Schullalltag die Möglichkeit, andere Kulturen und Lebensformen kennenzulernen und einzuschätzen, welche immense Bereicherung Verschiedenheit darstelle.

Dies sei besonders wertvoll in einer Zeit, in der versucht werde, die Gesellschaft zu spalten und in der Angst vor dem vermeintlich Fremden verbreitet werde: "Europaschulen sind ein unverzichtbarer Beitrag zu einem gelingenden, friedlichen Europa", sagte Heselhaus.

Zertfikat "Europaschule" wird für fünf Jahre verliehen

Das Zertifikat wird für fünf Jahre verliehen. Danach müssen die Schulen ihr Europakonzept erneut bewerten lassen, um die Auszeichnung zu behalten. Eine Liste aller Europaschulen ist unter www.europaschulen.nrw.de zu finden.