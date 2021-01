Gelsenkirchener Blasorchester: Geburtstag ohne Instrumente

Gelsenkirchen-Erle Der evangelische Bläser- und Posaunenchor „Trinity Brass“ aus Gelsenkirchen-Erle wird 75 Jahre alt. Die Feier fällt coronabedingt aus.

Ganze 75 Jahre wird der evangelische Bläser- und Posaunenchor „Trinity Brass“ aus Gelsenkirchen-Erle in diesen Tagen alt. Das wäre eigentlich ein großes Konzert wert gewesen. Doch das Land steht coronabedingt still. Und so schweigen auch die Instrumente seit langer Zeit. Ein Rückblick und ein Ausblick müssen Chorleiter Hans-Günter Nowotka somit reichen. Vorerst.

Es gibt wohl kaum einen Musiker, der so eng mit „seinem“ Ensemble verbunden ist. Jenes ist noch jung, als 1947 Großvater Emil Nowotka zur Gruppe stößt. Hauptberuflich ist er Bergmann, in seinem Herzen jedoch regiert die Musik. „In den 20er-Jahren spielte er im städtischen Orchester und trat mit seinem Quartett in Caféhäusern auf. Das war damals so, alle hatten kein Geld aber haben im Caféhaus gesessen“, erinnert sich Hans-Günter Nowotka an den Großvater, der nicht nur das Posaunenspiel, sondern auch das Geigenspiel beherrscht.

Musik ist bei den Nowotkas aus Gelsenkirchen Familiensache

Es dauert nicht lange, da übernimmt Emil Nowotka die Leitung des Bläser- und Posaunenchores. „Mein Großvater hat den Chor in seiner Grundprägung zu dem gemacht, was er heute ist“, erzählt der Enkel. Denn nun werden gleichermaßen christliche wie weltliche Stücke gespielt. Ab den 60er Jahren nimmt das Ensemble an den Promenadenkonzerten der Stadt teil.

Musik, das ist im Hause Nowotka Familiensache. Sobald wie möglich ist auch Günter Nowotka, der Sohn des Leiters, mit dabei. 1981 tritt er dessen Nachfolge an. Auch er ist Kumpel und Musiker zugleich – und muss direkt eine Krise meistern. Der fortschreitende Rückgang des Ruhrbergbaus fordert seinen Tribut: Die Mitgliederzahl sinkt. Gleichsam gibt es Nachwuchsprobleme. So steigen Hans-Günter Nowotka und sein Bruder Martin in jungen Jahren mit ein.

Mit dem Opa die Schulbank gedrückt

Bereits zur Schulzeit studiert ersterer Chormusik beim Deutschen Sängerbund, drückt gemeinsam mit dem Großvater die Schulbank. „Und in der Abschlussprüfung haben wir uns gegenseitig abschreiben lassen.“ Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernimmt der studierte Bergbau-Diplom-Ingenieur die Leitung des Bläser- und Posaunenchores.

Er stellt den Chor neu auf, gibt ihm einen neuen Namen, „Trinity Brass“, widmet sich mehr der Jugendförderung, sorgt so für volle Probentermine und volle Konzerte. Immer wieder platzt die Dreifaltigkeitskirche bei den musikalischen Heimspielen fast aus allen Nähten. Doch Hans-Günter Nowotka hat noch höhere Ziele. Sein Herz schlägt für die Brassmusik, das Ensemble soll „englischer werden“. Das sei durchaus gelungen. „Dabei geht es um die Weichheit des Instrumentalklanges.“ Und ein bisschen auch ums Repertoire. Mittlerweile spielen nahezu alle der aktuell knapp 30 Musiker auf traditionellen englischen Instrumenten, allesamt versilbert und daher auch optisch eine Besonderheit. „Wenn man ein schönes Instrument spielt, eines, das nicht aussieht wie eine alte Gewittergurke, das wirkt sich auch auf die Motivation aus.“

Mitglieder sind motiviert bei der Sache

Daran mangelt es den Mitgliedern nicht. Etliche bleiben dem Ensemble treu, auch wenn der Lebensweg sie in die Ferne führt. So reise eine Posaunistin regelmäßig zu den Proben aus Frankfurt an, ein Flügelhornist aus dem Tecklenburger Land. Ebenso wichtig ist die Nachwuchsförderung. Doch die ist im vergangenen Jahr besonders schwierig. „Teilweise habe ich am Telefon unterrichtet. Das geht recht gut.“ Internettelefonie eigne sich weniger. „Da gibt es Tonverzögerungen.“

Die folgenden Monate würden sicherlich auch nicht einfacher. Dennoch will sich Hans-Günter Nowotka nicht unterkriegen lassen. Gerade, so erzählt er, habe er für die vier traditionellen Konzerttermine die Kirche reserviert. „Absagen kann ich ja immer noch.“

Der große Traum: Einen Nachfolger finden

Der 67-Jährige bleibt optimistisch, hat zum Geburtstag „seines“ Ensembles auch zwei Wünsche parat: „Ich träume davon, dass ich irgendwann wieder mehr Schüler habe und davon, dass ich einen Nachfolger finde.“ Sohn Martin ist zwar als Posaunist mit von der Partie und damit die vierte Generation der Nowotkas bei „Trinity Brass“, will aber die Leitung nicht übernehmen. Überhaupt sei das auch schwierig, meint Hans-Günter Nowotka, der bis zu zehn Stunden am Tag in musikalischer Mission tätig ist. Daher plant er, die Aufgaben aufzuteilen auf mehrere Schultern und dann das Team der künftigen Leiter selbst anzulernen. Sobald jenes soweit sei, trete er in die zweite Reihe zurück. Eines, das verrät er, sei für mögliche Nachfolger ganz wichtig. „Es müssen Leute sein mit dem Stallgeruch von Trinity Brass.“

Trotz Lockdown hat Hans-Günter Nowotka in diesen Tagen die Kirche reserviert für die traditionellen Konzerte, angefangen mit dem Maikonzert über das sommerliche Serenadenkonzert bis zum Herbstkonzert und dem Weihnachtskonzert. Nun hofft er, dass in diesem Jahr zumindest einige der Konzerte gespielt werden können und der Geburtstag auch musikalisch gefeiert werden kann.

