Gelsenkirchener Corona-Hotline steht nur selten still

Gelsenkirchen. Um das hohe Aufkommen an Anrufen bei der Corona-Hotline stemmen zu können, erhält die Stadt Unterstützung von Revierdialog-Kräften.

In Zeiten der anhaltenden Pandemie stehen die Telefone der Gelsenkirchener Corona-Hotline so gut wie nie still. Um die täglich sehr hohe Anzahl an Anrufen stemmen zu können, erhält die Stadt seit dem Virusausbruch Unterstützung von den Kräften von Revierdialog. Dabei handelt es sich um den jüngsten Unternehmensbereich der Stadtwerke Gelsenkirchen.

Einige Anrufer schildern auch ihre persönlichen Sorgen und Ängste

Revierdialog ist aus dem ehemaligen Communication Center hervorgegangen und kann mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf jahrelange Expertise und Kompetenz im Bereich des telefonischen Kundenservice zurückgreifen. In Zusammenarbeit mit dem medizinischen Fachpersonal der Stadt Gelsenkirchen beantworten seit dem 9. März 2020 durchgehend bis zu zehn Kräfte von Revierdialog die Fragen der Anrufer.

In den meisten Telefonaten geht es um mögliche Impftermine, um Fragen nach Quarantänebescheinigungen oder um den generellen Ablauf nach einem positiven Testergebnis. Mehr als 52.500 Anrufe galt es in den vergangenen Monaten für Revierdialog zu bearbeiten. Pro Schicht schenken die Mitarbeiter auch immer rund 80 Personen ein offenes Ohr, die am Telefon ihre persönlichen Ängste und Sorgen im Umgang mit der Pandemie schildern wollen.

Gelsenkirchener Corona-Hotline ist an sieben Tagen in der Woche geschaltet

Laut Revierdialog befinden sich derzeit 34 Kräfte in Bereitschaft, um die Corona-Hotline von den verschiedenen Standorten des Unternehmens oder aus dem Homeoffice zu bedienen. Sie arbeiten dabei auch mit städtischen Mitarbeitern, Soldaten der Bundeswehr sowie Mitgliedern des Krisenstabs zusammen.



Die Gelsenkirchener Corona-Hotline unter der Telefonnummer 0209/169 5000 ist aktuell montags bis samstags von 8 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr geschaltet.