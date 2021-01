Gelsenkirchener eröffnet Laden - mitten im Corona-Lockdown

Das Geschäft "Beauty & More" an der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen-Buer In Gelsenkirchen-Buer hat "Beauty & More" eröffnet. Inhaber Bünyamin Köktürk weiß, welche Artikel gerade besonders gefragt sind.

Der Einzelhandel hat es schwer in diesen Tagen: Seit Wochen befindet sich Deutschland im Corona-Lockdown, wann die Läden wieder öffnen dürfen, ist noch ungewiss. Doch es gibt auch positive Signale. So hat im Dezember ein Geschäft an der Hochstraße Neueröffnung gefeiert: mitten im Lockdown.

Bei "Beauty & More" gibt es Kosmetikartikel und Friseurbedarf zu kaufen - und weil das Dinge des täglichen Bedarfs sind, hat das Geschäft trotz Lockdown geöffnet. "Wir hatten schon alles für die Eröffnung geplant, als im November der erneute Lockdown bekanntgegeben wurde", erzählt Inhaber Bünyamin Köktürk. "Da war es zu spät, alles zu verschieben."

Vier Filialen in Gelsenkirchen

Die Filiale in Buer ist die insgesamt vierte Niederlassung von Beauty & More, die anderen Geschäfte befinden sich in Schalke, Erle und Beckhausen. 1995 hatte Bünyamin Köktürks Vater das Familienunternehmen gegründet. Zunächst als Großhandel für Friseurbedarf konzipiert, öffnete es sich schnell auch für Endkunden, die bei Beauty & More die Artikel kaufen können, die auch Friseure anbieten.

Derzeit allerdings nicht, Friseure haben coronabedingt geschlossen: "Wir merken natürlich, dass uns dieser Absatzmarkt fehlt", sagt Köktürk. Sorgen um den Bestand seines Unternehmens macht sich der Inhaber aber nicht. "Wir haben immer noch die Privatkunden, und auch das Online-Geschäft funktioniert weiter gut."

Diese Artikel sind derzeit besonders gefragt

Aber Köktürk ist sich sicher: Ohne Lockdown würden die Geschäfte besser laufen. "Viele Kunden wissen gar nicht, dass wir geöffnet haben beziehungsweise kommen gar nicht erst in die Innenstadt", berichtet er. Außerdem darf er nicht alle Artikel verkaufen, die er normalerweise im Angebot hat: Das Parfümregal beispielsweise ist abgehängt. Auch die Öffnungszeiten sind angepasst: Normalerweise hat das Geschäft von 9 bis 19 Uhr geöffnet, derzeit allerdings nur von 9.30 bis 17 Uhr.

Dafür merkt er eine gestiegen Nachfrage nach Waren, die er sonst nur an Friseure verkauft. "Viele Kundinnen, die nicht zum Friseur kommen, wollen Haarfärbemittel kaufen und sie zuhause selbst anwenden", so Köktürk. Männliche Kunden interessierten sich auf einmal für Haarschneidemaschinen, schmunzelt er.

Eine fünfte Filiale von Beauty & More sei bereits geplant, berichtet Bünyamin Köktürk. Diese Pläne lägen aber derzeit auf Eis - erst wollen man das Ende des Lockdowns abwarten, sagt er.

