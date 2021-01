Gelsenkirchener Filmclub muss auch Januar-Kinoabend absagen

Ingo Strecker ist Gründungsmitglied des Geheimen Filmclubs Buio Omega aus Gelsenkirchen, der in Nicht-Pandemie-Zeiten einmal im Monat zu einer Samstagsmatinee ins Traditionskino "Schauburg" in Buer lädt.

Gelsenkirchen. Corona-Pandemie: Der Geheime Filmclub Buio Omega aus Gelsenkirchen muss auch seine für Januar geplante Samstagsmatinee absagen.

Der Geheime Filmclub Buio Omega muss aufgrund der Verlängerung des zweiten Lockdowns auch seinen Januar-Kinoabend in der "Schauburg" absagen. Die Cineasten treffen sich normalerweise einmal monatlich in dem Traditionskino am Rande der Horster Straße in Buer. Das ist seit Beginn der zweiten Zwangsschließungsphase Anfang November vorerst nicht möglich.

Die Macher um Club-Gründungsmitglied Ingo Strecker laden bereits seit 1999 zu ihrem Filmvergnügen ein. Zwei Klassiker werden pro Termin hintereinander im Rahmen einer Samstagsmatinee gezeigt. Dabei handelt es sich oft um ebenso kultige wie , aber auch renommiertere Werke, die zuvor schon lange nicht mehr auf Großleinwand zu sehen waren.

+++ Hier finden Sie weitere Berichte und Reportagen der WAZ Gelsenkirchen +++

"Im Januar müssen wir leider noch mal pausieren und wer weiß, wann wir den Projektor wieder anschmeißen können", so Strecker. "Bleiben wir einfach gelassen und harren der Dinge, die da kommen werden. Mieser als 2020 kann 2021 kaum werden."

Zuletzt im Oktober durften wegen der verschärften Hygienevorschriften exakt 99 Zuschauer im großen Saal der "Schauburg" Platz nehmen. Die Tickets sind stets heiß begehrt und waren zuletzt bereits im Vorfeld allesamt vergriffen. Laut Strecker reisen nicht nur Cineasten aus Gelsenkirchen und dem gesamten Ruhrgebiet, sondern auch aus Köln, Löhne oder Hagen an. „Wir zeigen unsere Filme immer in der analogen Fassung und sind den Schauburg-Machern dankbar, dass sie uns ihren 35-Millimeter-Projektor zur Verfügung stellen“, so Strecker.