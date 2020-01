Die Vereinsvorsitzende Barbara Kols-Teichmann beim Neujahrsempfang 2019 im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen. In diesem Jahr lädt der Verein am 26. Januar ein.

Gelsenkirchen-Altstadt. Der Förderverein des Brustzentrums in Gelsenkirchen, die Revierinitiative, lädt zum Neujahrsempfang. Gastrednerin ist eine Bestsellerautorin.

Gelsenkirchener Förderverein des Brustzentrums lädt ein

„Die Revierinitiative“, der Förderverein des Brustzentrums Ruhrgebiet an den Evangelischen Kliniken, lädt am Sonntag, 26. Januar ab 11 Uhr zum Neujahrsempfang ins Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße. Hauptanliegen des Vorstands des Fördervereins und des Leiters des Brustzentrums Ruhrgebiet Dr. Abdallah Abdallah ist es, an Krebs Erkrankten und deren Angehörigen Antworten auf die Fragen zu geben: Wie bewältigt man die Lebenskrise Krebs? Wie finde ich eine neue Normalität?

Statt wie sonst Profis wie Psychologen, Soziologen, Mediziner, Wissenschaftler, Philosophen und Theologen diese Antworten geben zu lassen, wurde dafür diesmal eine an Brustkrebs erkrankte Frau eingeladen. Es ist Nicole Staudinger; die Mutter von zwei Kindern, die im Alter von 32 Jahren die Diagnose Brustkrebs erhielt, ist erfolgreiche Unternehmerin, Trainerin für Schlagfertigkeit und Bestsellerautorin.

Erfahrung mit dem Lösen von Lebenskrisen

Dr. Abdallah Abdallah, Chefarzt der Klinik für Senologie an den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen, unterstützt den Förderverein nach Kräften und gehört dem Vorstand an. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Durch ihr berufliches Umfeld und ihre private Lebenssituation hat sie viele unterschiedliche Frauen in Lebenskrisen kennengelernt. Wie diese Frauen und auch sie selbst ihr Leben gemeistert haben, hiervon will sie berichten - ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Bewertungen, ohne „Du-musst-dies-oder-jenes-tun-Tipps“, dafür aber mit Humor und Schlagfertigkeit.

Premiere für den „Chor für’s Leben“

Den musikalischen Rahmen wird der Gelsenkirchener Chor für`s Leben gestalten. Gemeinsam gründeten diesen Chor der Verein „Krebs im Bild" und der Förderverein „Die Revierinitiative". Mit der Chorgründung wollen die Vereine erkrankten Frauen und deren Angehörigen die Möglichkeit eröffnen, die heilende Kraft der Musik selbst zu spüren. Unter der Leitung von Anne-Marie Blink und dem Pianisten Harrie Herfst wird der Chor erstmals eine Kostprobe seines Singens geben, unterstützt von Mitgliedern des „Chors für's Leben Essen" und des Amsterdamer Chors „Zingen for je Leven". Ein Grußwort spricht Bürgermeisterin Martina Rudowitz.

Eine Anmeldung im Büro des Fördervereins unter oder info@die-revierinitiative.de ist Voraussetzung für die Teilnahme.