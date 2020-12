Gelsenkirchener geht zur Polizei - und landet im Gefängnis

Gelsenkirchen Wenig Arbeit bereitete ein 59-jähriger Gelsenkirchener der Polizei: Der per Haftbefehl Gesuchte kam von selbst auf die Polizeiwache.

Ein 59-jähriger Mann aus Gelsenkirchen wird den Jahreswechsel vermutlich in der Justizvollzugsanstalt verbringen. Dabei musste die Polizei ihn nicht einmal suchen - er kam von selbst.

Der Mann erschien am Mittwochmorgen in der Wache am Wildenbruchplatz, um sich nach dem Verbleib und dem Wohlergehen seiner 31-jährigen Schwester zu erkunden. Diese war am Dienstag nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter vorläufig festgenommen worden.

Deshalb wurde der 59-Jährige gesucht

Bei der Überprüfung des 59-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Buntmetalldiebstahls vorlag - statt wieder den Heimweg anzutreten, brachten ihn die Polizisten in die JVA.

