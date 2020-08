Gelsenkirchener greifen bei Schlägerei zur Kettensäge

Bei einer Schlägerei am Freitag, 21. August, in Gelsenkirchen-Altstadt gingen die Kontrahenten mit einer laufenden Kettensäge und Holzbalken auf einander los.

Gelsenkirchen-Altstadt. Kontrahenten greifen bei dem Streit in der Altstadt auch zu Holzbalken. Drei Beteiligte werden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Schlägerei auf der Dickkampstraße/Ecke Husemannstraße in der Altstadt sind am Freitagnachmittag, 21. August, drei

Beteiligte leicht verletzt worden. Zum Einsatz kamen auch Holzbalken und eine laufende Kettensäge.

Gegen 17.30 Uhr gerieten zwei Gruppen zunächst verbal in Streit. Beteiligt waren mindestens sechs Personen im Alter von 26 bis 54 Jahren, alle Gelsenkirchener. Im weiteren Verlauf gingen die Kontrahenten aber auch mit Gewalt aufeinander los. Auslöser waren nach jetzigem Stand finanzielle Streitigkeiten.

Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren

Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, war die Schlägerei bereits beendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

