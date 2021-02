Gelsenkirchener Grüne: Existenzgeld für Kulturschaffende

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Bündnisgrünen fordern Existenzgeld für Kulturschaffende und einen Kulturentwicklungsplan für die nächsten zehn Jahre.

Die Grünen in Gelsenkirchen unterstützen die Initiative ihrer Partei auf Bundesebene, dass während der Corona-Pandemie ein Existenzgeld an alle Kulturschaffenden ausgezahlt werden soll. "Uns schweben da mindestens 1200 Euro pro Person im Monat vor", sagte Adrianna Gorczyk, die hiesige Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie und ihre Parteikolleginnen und -kollegen nahmen bei den Haushaltberatungen für 2021 aber auch andere Investitionen in die lokale Kultur in den Fokus.

Forderung: Ein Kulturentwicklungsplan für die kommenden zehn Jahre

So haben die Grünen laut Gorczyk eine dauerhafte Strukturförderung für das soziokulturelle Zentrum „Wohnzimmer GE" an der Wilhelminenstraße in Schalke beantragt. Ihre wichtigste Forderung sei aber die Entwicklung eines Kulturentwicklungsplanes für Gelsenkirchen. In diesem sollen Ziele und Projekte für die kommenden zehn Jahre benannt werden.

"Wenn wir die zukünftigen Bedarfe nicht benennen und nicht eine Vision davon entwickeln, wohin die Reise der lokale Kulturszene gehen soll, dann werden wir Jahr für Jahr dieselben Debatten führen und nur in kleinen Schritten vorankommen", sagte Ilayda Bostancieri, die für die Grünen im städtischen Kulturausschuss sitzt.

Musiktheater soll mit Photovoltaik-Anlage seinen Strom selbst erzeugen

In einem solchen Plan könnte etwa als ein mögliches Ziel festgeschrieben werden, dass auf dem Dach des Musiktheaters im Revier (MiR) perspektivisch eine Photovoltaik-Anlage installiert werden soll. Es handle sich dabei um ein "energieintensives Haus", so Gorczyk, das gerade mit Blick auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit dann künftig seinen eigenen Strom generieren könne.

Gerade aus der freien Kulturszene sei zudem der Wunsch an die Grünen herangetragen worden, dass der Austausch unter allen Kultur-Akteuren noch regelmäßiger und strukturell verankerter als bislang über die Bühne gehen solle. Eine Idee in diese Richtung könnte etwa die Einberufung eines Kulturbeirates sein, so Gorczyk. "Oder wir berufen ständige Vertreterinnen und Vertreter aus der Freien Szene, die im Kulturausschuss mitarbeiten", so Gorczyk.

Das Hoffen, dass die Hilfen für Kulturschaffende nicht zu spät kommen

Ein Existenzgeld für Kulturschaffende sei während der Corona-Pandemie eigentlich unentbehrlich, finden auch die Gelsenkirchener Bündnisgrünen. "Die Bundesregierung hat sich viel zu lange Zeit für funktionierende Rettungsmaßnahmen für selbstständige Kulturschaffende und die Unternehmen der Kultur- und Veranstaltungsbranche gelassen. Die Auszahlung der Novemberhilfe ließ wochenlang auf sich warten und läuft erst seit kurzem", mahnt Gorczyk. Es bleibe zu hoffen, dass diese Hilfen nicht zu spät kommen und noch ihre gewünschte Wirkung erzielen.