Gelsenkirchener Grüne gratulieren und kritisieren Laschet

Gelsenkirchen Während der Chef der Gelsenkirchener CDU glücklich ist über die Wahl Armin Laschets zum neuen Bundesvorsitzenden, äußern die Grünen Kritik.

Der Vorsitzende der Gelsenkirchener CDU, , freut sich über die Wahl Armin Laschets zum neuen Bundesvorsitzenden, wie er der WAZ erklärte:

"Wir haben auf dem Parteitag mit Armin Laschet einen neuen Bundesvorsitzenden gewählt, der in NRW schon bewiesen hat, dass er gut und erfolgreich regieren kann. Und NRW ist mit seinen unterschiedlichen Regionen ja auch ein Spiegelbild aller Facetten der kompletten Bundesrepublik. Armin Laschet wird die Impulse, die wir als CDU in NRW gesetzt haben jetzt auch in den Bund tragen - damit hat er persönlich aber auch wir als CDU meiner Meinung nach jeden Anspruch auf Kanzler- und Regierungsverantwortung."

Kurth ist zuversichtlich, dass Laschet und CSU-Chef Markus Söder, der ebenfalls als Kanzlerkandidat gehandelt wird, in der K-Frage "eine gute und gemeinsame Lösungen" finden werden.

Grüne üben Kritik an Armin Laschet

Die Gelsenkirchener Grünen gratulierten Armin Laschet zwar ebenfalls zur Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU, äußerten aber auch Kritik am Ministerpräsidenten.

"Es ist bezeichnend für die CDU nach Merkel, dass mit Armin Laschet nun ein Ministerpräsident CDU-Vorsitzender wird, dessen Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie weder Führungsqualitäten noch ein seriöses Krisenmanagement an den Tag legte. Mit teils widersprüchlichem Agieren sorgt sie für Unsicherheit und schafft es bis heute nicht die Schulen in NRW für einen gelungenen Unterricht unter Pandemie-Bedingungen ausreichend zu unterstützen", so Jan Dworatzek, Kreisverbandsvorsitzender der Grünen.

Etwas versöhnlicher dagegen klingen die Worte von Adrianna Gorczyk, ebenfalls Kreisverbandsvorsitzende: "Wir gratulieren Armin Laschet zur Wahl als CDU-Vorsitzender und freuen uns, dass sich die Delegierten mehrheitlich für einen Kandidaten entschieden haben, der den Dialog sucht statt zu spalten. Die Wahl zeigt aber auch, dass die Partei nach Orientierung sucht und klären muss, wofür sie inhaltlich eigentlich antritt."