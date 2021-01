Gelsenkirchener haben Leselust auf Bücher mit Lokalbezug

Gelsenkirchen. Buchhandlung Junius in der Gelsenkirchener Altstadt zieht Bilanz für 2020: Große Nachfrage nach Titeln mit Lokalbezug.

Die Buchhandlung Junius in der Altstadt zieht trotz der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäftsleben eine positive Bilanz für das Jahr 2020. Gerade beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr hätten auch viele Gelsenkirchener das Lesen als Freizeitgestaltung für sich neu oder wieder entdeckt. "Und gestandene Bücherfans lasen mehr als je zuvor", so Geschäftsinhaberin Sabine Piechaczek. Auffällig: Gefragt bei ihrer Kundschaft seien vor allem Titel mit lokalem Bezug gewesen.

Wimmelbuch mit Ruhrgebiets-Motiven ist heiß begehrt

Die Spitzenplätze in der Sparte Belletristik Hardcover eroberten Elke Heidenreich mit "Männer in Kamelhaarmänteln", Thomas Hettche mit seinem Roman "Herzfaden" über die Historie der Augsburger Puppenkiste sowie Benjamin Myers mit "Offene See" und Eva Völler mit ihrem im Ruhrgebiet der 50er Jahre angesiedelten Roman "Der Traum vom Glück".



Vor allem die Hardcover-Sachbuchhitliste wurde von lokalen Themen bestimmt: Ganz vorne sei laut Piechaczek das von Jesse Krauß liebevoll, sachkundig und augenzwinkernd illustrierte Wimmelbuch "Unterwegs im Ruhrgebiet" gelandet. Gelsenkirchen steht im Fokus von Platz zwei, den Dieter Host, langjähriger Mitarbeiter des Instituts für Stadtgeschichte, mit seinem Bild- und Textband "Stadt der tausend Feuer" über die 50er Jahre in Gelsenkirchen eroberte. Auf Rang drei platzierte sich "Monsieur Paillot im Nirgendwo", eine sensationelle Entdeckung des Bottroper Verlegers Werner Boschmann, der diesen Band mit dem Bochumer Historiker Werner Bergmann herausgegeben hat.

Bände über Rotthausen und Bulmke machen Lust auf Rundgänge

Mit gleich zwei Recherche-Arbeiten kam das Autorenteam Barbara Kloubert und Dieter Ellenbeck auf die Plätze vier und fünf: "Rotthausen" und "Bulmke", publiziert im Selbstverlag. Beide Bücher informieren nicht nur, sondern laden laut Piechaczek dazu ein, die Stadtteile zu Fuß zu erkunden.



Seit Jahren hat der gebürtige Gelsenkirchener Klaus-Peter Wolf einen Stammplatz inne auf der Taschenbuch-Bestsellerliste Belletristik. Die Gold- und Silbermedaille bei Junius gab es für seine beiden Nordsee-Krimis "Rupert undercover" und "Ostfriesenhölle". Die Gelsenkirchener Autorin Margit Kruse landete mit ihrem Margareta-Sommerfeld-Krimi "Bergmannserbe" auf Platz vier. Mit ihren authentischen, handfesten Ruhrgebietskrimis hat sie eine treue Leserschaft gewonnen.

Von der "Steigerlied"-Drehorgel bis zum Gelsenkirchen-Puzzle

Auf Platz eins der Taschenbuch-Bestsellerliste Sachbuch kam der Essayband "Eiscafé Europa", geschrieben von der in Gelsenkirchen aufgewachsenen Enis Maci. Sie hat sich bereits als Bühnenautorin einen Namen gemacht und wurde 2020 mit dem Literaturpreis NRW ausgezeichnet. Neben besagten Büchern wurden aber auch andere Artikel mit Lokalbezug bestens verkauft - wie etwa die kleine "Steigerlied"-Drehorgel, das Gelsenkirchen-Monopoly oder das Gelsenkirchen-Puzzle.