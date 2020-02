Gelsenkirchener „Kauver“-Markt: Wo die halbe Welt einkauft

Ückendorf. Die bunten Ballon-Girlanden im Eingangsbereich erinnern noch an die große Eröffnung. „Da ist hier auf der Straße der Verkehr zusammen gebrochen“, sagt Alexander Fichtner (39). Knapp 14 Tage später ist auch noch ordentlich Rummel: Der Parkplatz – voll belegt, Kunden schieben gut gefüllte Karren aus dem Einkaufszentrum zu ihren Autos. Am Grand-Grill bildet sich um die Mittagszeit eine veritable Kundenschlange vor dem Tresen. Mariniertes vom offenen Grill, Suppen oder Teigtaschen ziehen Kundschaft an.

Viele Gründe, zufrieden mit dem Start zu sein. Kauver ist von der Bochumer Straße zum Dördelmannshof gezogen, hat sich dort ordentlich vergrößert und nach langem Leerstand und langer Bauphase eine Handelsimmobilie wiederbelebt – mit einem russischen Lebensmittelmarkt. Wobei: „Russisch“ trifft es nur bedingt. Bei uns, sagt der Chef, „bei uns trifft sich die Welt.“ Und so ist Kauver auch sortiert: höchst international.

In Gelsenkirchen wurde der Markt deutlich vergrößert

Süßes in und auf der Schachtel: Die Pralinen, Kekse oder Schokoladen glänzen mit besonderen Motiven. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wer zu Kauver geht und die üblichen Sortimente der großen Lebensmittelketten vor Augen hat, wird mit einer völlig neuen Warenwelt konfrontiert. Erster Eindruck: Alles so schön bunt hier. Kekspackungen und Waffeln, Torten und Pralinenpackungen, Schokoladen, vor allem aber die Stellwände voller Bonbon-Spezialitäten eint eine gerne farbenfrohe Glitzerverpackung. Hinter der ausladenden Obst- und Gemüsetheke ist nun auf fast 1000 Quadratmetern Ladenfläche viel Platz für alles, was in Russland und Bulgarien, Polen, der Ukraine und Kasachstan, aber auch in Italien oder Serbien sonst noch auf den Tisch kommt: Piroggi, Tee-Kollektionen und Fruchtaufstriche, gesalzener Fisch, Wurst und fetter, geräucherter Speck, Fischfritten oder XXXL-Packungen Knabberzeug, eingemachte Pilze und eingelegte Gurken, Oliven, Schafskäse, Bier, Limo und und und.

Eis der Sorte „Plombir“, Konfekt der Marke „Roter Oktober“

Alles ganz schön bunt hier: Die Torten werden von einem Dortmunder Betrieb hergestellt, gerne auch mit individuellen Bildern und Glückwunschbotschaften. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Bei Eis der Sorte „Plombir“, Konfekt der Marke „Roter Oktober“ (Fichtner: „die kennt jeder“) oder „Tiki-Taki“-Keksen werden Erinnerungen wach. Auch beim Chef der Kauver Einkaufsgemeinschaft: Als Wolgadeutscher hat Fichtner die ersten elf Lebensjahre in Russland verbracht, 1991 ist die Familie nach Gelsenkirchen gezogen. Was für ihn gilt, gilt auch sicher für einen Großteil der Kauver-Kundschaft: „Das ist das, was man früher gerne gegessen hat, was man als Kind kannte und auch als Erwachsener gerne wieder probieren möchte.“ Im Einkaufswagen landet dann auch immer ein Stück alte Heimat. „Viele Einheimische“, stellt er fest, seien dagegen oft „zunächst mal vorsichtig und testen sich so nach und nach durch. Für sie bieten wir auch Verkostungen.“

Bissa Sali (19) an der Fleischtheke: Die angehende Verkäuferin ist bei Kauver Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mindestens 30 Lieferanten sorgen für die Angebotsvielfalt in den zwölf Kauver-Standorten, die als inhabergeführte Betriebe gemeinsam operieren. Aus etlichen Ländern importiert Fichtner direkt. Zwei bis dreimal die Woche holt ein eigener Kauver-Transporter aus Holland Obst und Gemüse.

Gelsenkirchen Zwölf Läden unter einem Dach Unter dem Namen „Kauver – das Kauferlebnis“ operieren zwölf Läden zwischen Aachen und Hannover gemeinsam und bieten „Traditionelle Spezialitäten aus dem osteuropäischen Raum“. Geschäftsführer der Handelsgemeinschaft ist Alexander Fichtner, der Sitz ist Gelsenkirchen. Mit dem Ortswechsel hat sich Kauver in Gelsenkirchen um gut ein Drittel Ladenfläche vergrößert. Den Laden hat Fichtner weitgehend in Eigenregie umgebaut. Die Eröffnung hat auch die SPD vor Ort sehr begrüßt – wurde doch so nach langer Wartezeit der Leerstand am Dördelmannshof beseitigt.

Üppig bestückt ist die Fisch- und Fleischtheke, hier ebenfalls mit „östlichem“ Einschlag. Stör und auch seltene Graskarpfen liegen auf Eis, dazu viel Kabeljau oder auch Wildlachs. Beim Fleisch darf’s gerne ein wenig fetter sein: Schweinepfoten, Herzen, durchwachsener Speck und Bauchschälrippen, Schaschlik, mariniertes Nackenfleisch, Hack und Bratenstücke türmen sich hinter Glas. Fichtner kauft und zerlegt Schweinehälften, dem Geschmack seiner Kundschaft entsprechend, dürfen die Tiere ordentlich Speck angesetzt haben. Auch Därme sind immer zu bekommen. „Viele unserer Kunden wursten noch selbst“, sagt der 39-Jährige.

Etliche Kaviardosen füllen das „goldene Regal“

Äpfel importiert der Händler direkt aus Polen, anderes Obst und Gemüse wird zweimal wöchentlich aus Holland geholt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nach der großen Runde durch den Laden landet der Kunde sozusagen mitten in seiner Klischeevorstellung. Was verbindet der Mitteleuropäer mit Mütterchen Russland, zumindest kulinarisch? Genau: Kaviar und Wodka. „Das ist das goldenen Regal“, scherzt Fichtner. Hinter der gläsernen Kühlschranktür glänzen die runden Dosen: „Schwarzer Kaviar, Lachskaviar, roter Kaviar aus Kamtschatka. Im raumfüllenden Regaleck nebenan stehen Wodka-Flaschen: „Über hundert verschiedene Sorten werden es wohl sein“, schätzt der Kauver-Chef.

Sein Vater Walter führt als Geschäftsführer den Standort. Er begründete auch das Familienunternehmen – mit einem Kiosk an der Bochumer Straße. Rund 40 Menschen sind mittlerweile bei Kauver beschäftigt, darunter fünf Auszubildende. Einige sind am Dördelmannshof in der Selbstständigkeit gelandet. Der Grill, einen Frisörsalon, künftig auch ein Reisebüro im kleinen Einkaufszentrum werden von früheren Angestellten geführt. Fichtner: „Wir sind hier jetzt nur noch Vermieter. Unserer ehemaligen Mitarbeiter führen die Läden jetzt in Eigenregie.“

Immer mal wieder als Feuerwehrmann gefordert

Alexander Fichtner (39) ist seit 18 Jahren selbstständig. Den Einstieg ins Geschäft fand er über seinen Vater Walter. Der betrieb zunächst einen Kiosk in Ückendorf. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Und der Chef ist rundum gefordert: „Mein Beruf“, sagt der Familienvater, „war immer hier eher Feuerwehrmann. Wo es brennt, da lösch ich. Jetzt geht es aber zunehmend um Management. Doch ich packe noch oft selbst mit an. Ohne geht es nicht.“ Wie knapp eine Stunde zuvor: Vor dem Kühlraum rotiert Fichtner mit einer großkalibrigen Bodenreinigungsmaschine, zieht eine feuchte Spur durch den Raum und wirkt zufrieden mit dem Ergebnis. Endlich. Nach langer Tüftelei. Ein münzgroßes Teil war defekt an der nagelneuen Maschine. Der Kundenservice hat telefonisch helfen können, die Reparatur hat der Mann in der roten Weste selbst ausgeführt. Alexander Fichtner, seit 18 Jahren selbstständig und Chef eines wachsenden Unternehmens, war mal wieder als Feuerwehrmann gefordert.