Gelsenkirchener Kinos: Ungewissheit und Zuversicht für 2021

Gelsenkirchen Lockdown verlängert: Somit müssen auch die beiden Gelsenkirchener Kinos weiterhin geschlossen bleiben. Ein Blick zurück und nach vorn.

Mit der nun beschlossenen Verlängerung des Lockdowns hatte Michael Meyer schon gerechnet. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir wahrscheinlich frühestens im März wieder öffnen können", sagte der Betreiber der "Schauburg" und der "Apollo-Cinemas" am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit einer gewissen Portion Ungewissheit, aber auch reichlich Zuversicht gehen er und seine rund 50 Mitarbeiter, die derzeit allesamt in Kurzarbeit sind, ins soeben angebrochene Gelsenkirchener Kino-Jahr 2021. "Wir sind uns nämlich alle sicher, dass die Leute nach der Pandemie den Weg zurück in die Kinos finden werden."

Seit November 2020 sind die Gelsenkirchener Kinos wieder geschlossen

Am 31. Oktober 2020 flimmerten zum vorerst letzten Mal Bilder auf den Leinwänden der beiden hiesigen Lichtspielhäuser. In den über zwei Monaten danach herrschte branchenweit wieder ein aufgezwungener Filmriss. Denn genau wie alle anderen Freizeiteinrichtungen mussten auch die Kinos in der gesamten Republik ab November den verschärften Corona-Hygienevorschriften Tribut zollen. Und so schlossen die Kinomacher hier vor Ort ihre Pforten zu den Räumlichkeiten an der Willy-Brandt-Allee in Erle bzw. an der Horster Straße in Buer. Ein Schritt, den sie bereits aus dem Frühjahr 2020 kannten, .

Im Sommer und Herbst durften die Häuser dann zwar wieder für einige Monate öffnen, das allerdings nur mit einem reduzierten Platzangebot. Denn auch in den Kinosälen galt fortan eine der wichtigsten Vorgaben, die seit dem Ausbruch der Pandemie unseren Alltag bestimmt: nämlich Abstand zum Nebenmann einzuhalten. Aufgrund dieser Neuregelung waren die Kapazitäten in den Sälen spürbar eingeschränkt.

Die Starttermine zahlreicher Kino-Blockbuster wurden auf 2021 verschoben

Zweites Problem: Zahlreiche Filmverleiher zogen es im alten Jahr vor, ihre Blockbuster nicht wie geplant zu veröffentlichen. In der Hoffnung auf dann wieder voll besetzte Säle wurden die Starttermine für fast alle Top-Filme auf 2021 verschoben. Einzige Ausnahmen waren der Spionage-Thriller "Tenet" von Regisseur Christopher Nolan sowie die Fortsetzung der "Jim Knopf"-Verfilmung.

Obwohl diese beiden Filme im Vergleich zum übrigen Angebot ein zahlenmäßig sehr großes Publikum anlockten, nennt Michael Meyer 2020 rückblickend aus kommerzieller Sicht "ein Jahr zum Vergessen". Einige Blockbuster wie "Mulan" oder "Soul" aus dem Hause Disney feierten ihre exklusive Premiere nicht wie geplant in den weltweiten Kinos, sondern stattdessen im Streaming-Dienst des Konzerns. Auch der mächtige US-amerikanische Filmverleiher Warner kündigte unlängst an, künftig seine Premium-Ware zeitgleich in den Kinos und auf den Streaming-Plattformen herausgeben zu wollen. "Ich war entsetzt, als ich das gehört habe. Damit wird uns als Kino ja die Exklusivität der Erstveröffentlichung genommen", klagt Meyer.

Kinos müssen künftig mehr sein als nur reine Abspielstätten für Filme

Diese Gefahr sieht auch Stephan Zabka, der in der "Schauburg" und in den "Apollo-Cinemas" für die Programmplanung verantwortlich ist: "Wir als Kinos sind nun gefordert und müssen unseren Kunden auch weiterhin ein attraktives Angebot bereiten. Reine Abspielstätte für Filme zu sein, wird künftig wohl nicht mehr ausreichen", lautet seine Prognose. Zabka ist überzeugt, dass sich die Kino-Landschaft nachhaltig verändern wird und bundesweit nicht alle Kinos die Pandemie-Krise schadlos überstehen werden. Corona habe in dieser Situation wie ein Brandbeschleuniger gewirkt.

Um diese kritische Phase zu überstehen, hat Betreiber Meyer für seine Lichtspielhäuser auch staatliche Finanzhilfen beantragt. Bisher sei aber erst eine kleine Pauschale ausgezahlt worden, die so genannten "November-Hilfen" sollen nun zeitnah folgen. "Das würde uns zumindest etwas Luft verschaffen", sagt er. Meyer ist es wichtig zu betonen, dass trotz der aktuellen Krise in seinem Gelsenkirchener Team noch keine einzige Stelle abgebaut worden sei.

Die Reihe "125 Jahre Kino" in der "Schauburg" soll fortgesetzt werden

Die Zeit der Zwangspause wird nun genutzt, um Reparatur- und Renovierungs-Arbeiten in den beiden Kinos vorzunehmen. So wurden im "Apollo", das in neun Sälen addiert 1800 Plätze bietet, die Teppiche gereinigt und das Dach repariert. Und worauf dürfen sich die Stammgäste in 2021 freuen? "Wir wollen unsere Reihe in der Schauburg fortsetzen - diesmal mit dem Fokus auf deutsche und europäische Produktionen", kündigte Meyer an. Im ersten Abschnitt dieser Reihe im Juli und August 2020 wurden 29 ausgewählte US-Produktionen aus den vergangenen Kino-Jahrzehnten gezeigt. "Und wir waren von der Resonanz positiv überrascht", sagte Meyer, der insgesamt knapp 1000 Besucher an 29 Abenden der Kino-Nostalgie begrüßen durfte.

Zudem laufen in diesem Jahr die verschobenen Blockbuster des Vorjahres wie "Dune" von Denis Villeneuve oder der neue Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" an. Geplanter 007-Start: April 2021. "Ob das klappt, wird sich bald zeigen", so Meyer. Er ist sich aber sich, dass der Hunger auf den Großleinwand-Genuss riesig ist und auch bleibt. Viele Stammkunden hätten ihm neulich bei den in beiden Häusern versichert, wie sehr sie ihr Kino vermissen würden. "Denn im Fernsehen kann ich Filme betrachten, aber nur im Kino kann ich sie wirklich erleben."