Gelsenkirchener leben seit Jahren mit dem Matsch vor der Tür

Gelsenkirchen-Horst Anwohner der Heinrich-Lackmann-Straße in Gelsenkirchen brauchen immer noch Gummistiefel. Bald wird dort gebaut - doch das wird teuer.

Markus Schmidt hat einen Wunsch. "Meine Kinder würden gern die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man das Haus verlässt und nicht in den Matsch tritt." Das klingt nach jemandem, der in einem unterentwickelten Land lebt. Markus Schmidt lebt mit seiner Familie aber in einem schönen Haus in Gelsenkirchen-Horst, seit etwa 15 Jahren. Und genauso lange lebt seine Familie mit dem Matsch vor der Tür.

Schauplatz des Ganzen ist die Heinrich-Lackmann-Straße. Im Jahr 2003 angelegt, verbindet sie in einem Bogen die Fischerstraße mit der Essener Straße. Mitte der "Nuller-Jahre" entstanden hier die ersten Neubauten, inzwischen gibt es einen Mix aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Was es noch immer nicht gibt, ist eine "richtige" Straße: Die Bewohner müssen immer noch mit der provisorischen Baustraße leben.

Stadt Gelsenkirchen hatte nie einen konkreten Termin für die Arbeiten genannt

Und das hat viele Nachteile. Die meisten Häuser haben keine Zufahrten - der Bau lohnt sich erst dann, wenn die Straße fertig ist. Dementsprechend verwandeln sich die Flächen um die Häuser bei schlechtem Wetter regelmäßig in Matschwüsten. Es fehlen Gehwege - das kann zu gefährlichen Situationen führen, wissen die Anwohner, denn viele Autofahrer nutzen die Heinrich-Lackmann-Straße als Abkürzung, um die Ampelanlage an der Fischerstraße zu umgehen. Eine Straßenbeleuchtung fehlt auch. "Wer abends über die Straße geht, braucht eine Taschen- oder Stirnlampe", sagt Markus Schmidt. "Als Vater einer 15-jährigen Tochter macht mir das natürlich Sorgen."

Dass die Heinrich-Lackmann-Straße zunächst nur ein Provisorium sein würde, das wussten die Anwohner, als sie ihre Häuser bauen ließen. "Die Baugrundstücke waren damals vergleichsweise günstig", berichtet Markus Schmidt. "Uns wurde allerdings mitgeteilt, dass wir mit etwa 50 Euro pro Quadratmeter als Beteiligung für die Erschließungskosten rechnen müssten." Ein konkreter Termin für die Fertigstellung der Straße wurde den Anwohnern von der Stadt allerdings nicht genannt. "Niemand von uns hat damals damit gerechnet, dass es 15 Jahre dauern würde", sagt Reinhold Zorn, der ebenfalls an der Heinrich-Lackmann-Straße wohnt.

So viel teurer werden die Arbeiten

Jetzt hat sich auch die Politik der Sache angenommen. „Immer wieder wurden die Anwohner in den letzten Jahren von der Verwaltung mit neuen Terminen für einen Baubeginn vertröstet“, sagt Thorsten Garbe, er sitzt für die FDP in der Bezirksvertretung West. Immerhin: Ein Ende des Provisoriums ist in Sicht. Wenn das Wetter es zulässt, sollen im März oder April die Bauarbeiten an der Straße beginnen. Vier Monate lang sollen die Arbeiten dauern.

Die werden allerdings teurer, als anfangs gedacht: Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der FDP hervor, die am Dienstag dieser Woche Thema in der Bezirksvertretung West war. Im Jahr 2019 hatte der Rat die Baumaßnahme beschlossen, im Haushalt wurden damals 305.000 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Kosten für die Baustraße, den Kosten für die Begrünung, die Beleuchtung und den Endausbau der Straße.

Stadt nennt den Grund für den Kostenanstieg

Inzwischen stellte sich allerdings heraus, dass deutlich mehr Geld gebraucht wird: "Bei dem für die Haushaltsanmeldung erstellten Kostenvoranschlag wurde davon ausgegangen, dass die Rohrleitungsanlagen und die drei Leichtflüssigkeitsabscheider, die der Versickerungsanlage vorgeschaltet sind, schon im Zuge der Erstellung der Baustraßen angelegt beziehungsweise eingebaut wurden", schreibt die Verwaltung. Eine Überprüfung vor Ort hätte aber ergeben, dass weder die Rohrleitungen noch die Abscheider vorhanden seien. "Für die Erstellung der Rohrleitungen und der Leichtflüssigkeitsabscheider sowie den Umschluss der Straßenablaufleitungen und aufgrund der erheblichen Preissteigerungen seit der Erstellung des ersten Kostenvoranschlags für die Haushaltsanmeldung liegen die Kosten für den Endausbau bei circa 455.000 Euro", schreibt die Verwaltung weiter. "Das ist schon sehr viel Geld", wundert sich Garbe.

Dennoch: Die Anwohner sind froh, dass die Zeiten von Gummistiefeln und Stirnlampen bald vorbei sind. Reinhold Zorn hat seine eigene Theorie darüber, warum es so lange gedauert habe. Seiner Meinung nach ist die Lage im Stadtteil Horst verantwortlich. "Wenn die Heinrich-Lackmann-Straße in Buer läge, wäre sie schon längst fertig", ist er überzeugt.

