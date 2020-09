Gelsenkirchener Organist konzertiert mit Saxophonquartett

Der Gelsenkirchener St.-Urbanus-Kantor Carsten Böckmann - hier bei einer Online-Chorprobe des Propsteichores St. Urbanus - konzertiert am Sonntag, 20. September, mit dem Saxophonquartett des jungen Blasorchesters Marl.

Herten-Westerholt. Westerholter Förderverein Kirchenmusik präsentiert musikalischen Abend in St. Martinus. Kantor Böckmann spielt mit Marler Musikern.

Zu einem Konzert für Saxophon und Orgel mit dem jungen Blasorchester Marl und dem Kirchenmusiker Carsten Böckmann lädt der Förderverein Kirchenmusik der Kirchengemeinde St. Martinus Herten am Sonntag, 20. September, 17 bis 18.30 Uhr, in die Pfarrkirche, Schlossstraße 21, ein. Das Motto der Veranstaltung, die auch per Live-Stream übertragen wird, lautet "Quattro Stagioni con Organa di Chiesa".

Das Saxophonquartett des jungen Blasorchesters Marl spielt in unterschiedlichen Formationen in NRW. Dabei legen Rebekka Wilhelm, Gregor Lankeit, Lisa Lankeit und René Lankeit Wert darauf, die vielen Einsatzmöglichkeiten des Saxophons widerzuspiegeln – ob Renaissance, Tango, Jazz, Ba- oder Hardrock. Der musikalische Schwerpunkt liegt auf Kirchenkonzerten.

Gelsenkirchener Organist gilt als Spezialist in Sachen Kirchenmusik

ist seit 2011 Dozent für Orgel und liturgisches Orgelspiel an der Bischöflichen Kirchenmusikschule in Essen, er wurde 2014 zum Orgelsachverständigen des Bistums Essen ernannt. Seine Tätigkeit in St. Urbanus wurde 2016 wegen der herausragenden Bedeutung als “Kirchenmusikalische Schwerpunktstelle“ des Bistums bewertet.

bitten die Veranstalter um eine vorherige telefonische Sitzplatzreservierung unter 0177/2152116. Den Zugang zum Live-Stream stellen sie kurz vor Beginn des Konzerts auf der Homepage zur Verfügung (https://kirchenmusik-foerdern.de/event/konzert-fuer-saxophon-und-orgel/).