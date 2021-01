Gelsenkirchener Parteien kritisieren Pläne von SPD und CDU

Die Halde Rungenberg in Gelsenkirchen: Gegen Pläne, hier mehr Bäume zu pflanzen, regt sich Widerspruch.

Gelsenkirchen SPD und CDU wollen in Gelsenkirchen 1000 Bäume pro Jahr pflanzen. Jetzt äußern sich Grüne und FDP - und üben Kritik an den Plänen.

SPD und CDU haben sich in ihrem Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode des Gelsenkirchener Rats darauf geeinigt, pro Jahr 1000 neue Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Vor dem Jahreswechsel waren SPD-Mitglieder aus allen Ortsvereinen in ihren Vierteln unterwegs, um Standorte für die neuen Bäume zu finden. Jetzt melden sich FDP und Grüne zu Wort.

"Neue Bäume nur dort zu pflanzen, wo sowieso welche stehen oder auf grüne Wiesen zu setzen, wird das Stadtklima nicht wesentlich verbessern", kritisiert die Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) die Aktion. Ihr Gegenvorschlag: Mit neuen Bäumen sollten die zahlreichen "Hitzeinseln" in den Zentren bekämpft werden. "Die neuen Bäume gehören dort hin, wo man sie aus städtebaulichen Gründen vorher abgeholzt hat", so Mihalic.

Das sagt die Gelsenkirchener FDP zu den Plänen

Susanne Cichos, Fraktionsvorsitzende der FDP im Gelsenkirchener Rat, wies darauf hin, dass ihre Partei schon lange vor der Kommunalwahl gefordert hatte, 1000 Bäume pro Jahr zu pflanzen. Christoph Klug, umweltpolitischer Sprecher der Partei, übte Kritik im Detail. „Die FDP sieht weder im Biomassepark noch auf der Halde Rungenberg geeignete Gebiete, um dort Bäume zu pflanzen“, so Klug. Zur Zeit entwickele der Regionalverbund Ruhr (RVR) ein Rahmennutzungskonzept zur Weiterentwicklung der Halden, so Klug. Der RVR übernehme in diesem Jahr die Rungenberghalde - Klug plädierte dafür, die Projektpläne des RVR abzuwarten.

Klug warnte auch vor einer wilden Pflanzaktion auf dem Gelände des ehemaligen Biomasseparks, von dem sich die RAG 2020 wegen Unrentabilität verabschiedet hat. „Wir haben dort ein Grundstück in unmittelbarer Nähe der Fachhochschule und der Innenstadt. Dort sollte man versuchen, in Kooperation mit RAG, RVR und dem Förderverein Zeche Hugo ein umweltfreundliches, zukunftsweisendes Projekt zur Imagesteigerung der Stadt zu etablieren“.

