Gelsenkirchener Podcast-Brüder talken über Alltag und Kultur

Gelsenkirchen Wenn es um Podcasts aus Gelsenkirchen geht, ist man bei den Brüdern Grossheim richtig. Worum es in ihrem neuesten Format geht.

Podcasts sind absolut im Trend und eignen sich gerade in Zeiten des Lockdowns bestens als Freizeitmöglichkeit für daheim. Auch die Brüder Mario (41) und Christof (38) Grossheim haben sich dazu entschieden, eine Audio-Talk-Serie aufzunehmen. Seit 2019 haben sie verschiedene Formate online veröffentlicht. „Wir waren schon immer große Fans vom Radio und haben bereits als Kinder zusammen eigene Sendungen mit dem Kassettenrecorder aufgenommen. Knapp 30 Jahre später wagten wir dann endlich den Schritt, diese auch zu veröffentlichen“, sagt Mario Grossheim.

+++ +++

Gestartet sind die Gelsenkirchener mit ihrem eigenen Format „Radio Grossheim“. In der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlichen sie je eine Folge, bei der sich die zwei über aktuelle gesellschaftspolitische und boulevardeske Themen unterhalten. Dabei ist ihnen wichtig, dass es zwar ein Rahmenthema, aber keine Verpflichtung gibt, bei dem Thema zu bleiben. Das ist übrigens typisch für Podcasts. „Wir waren überrascht, wie sich die Reichweite innerhalb kürzester Zeit gesteigert hat“, sagt der 38-Jährige.

Gespräche mit Künstlern aus Gelsenkirchen

Da das Format so gut lief, entschieden sie sich für weitere. Ein aktuelles Projekt ist „Kultur:Gestalten“. Dabei kommen sie genreübergreifend mit Künstlern aus Gelsenkirchen ins Gespräch. Sie erfahren Autobiografisches, was die Künstler bewegt und was vielleicht bisher noch verborgen blieb. „Unser Ziel ist es, die Breite der Kulturszene zu zeigen und auch Künstlern eine Möglichkeit gerade in der aktuellen Situation zu geben, um mit ihren Leuten in Kontakt zu treten", sagt Christof Grossheim. Die Brüder sehen durch das Format auch die Chance, dass neue Kooperationen entstehen können.

Getalkt wurde bereits mit Michael Gees, dem Erfinder des Consol Theaters. „Eigentlich ist er auch Starpianist in Tokio und New York, aber auch das wissen viele nicht“, so Grossheim. Andere Gäste waren Opernsängerin Alishia Funken und Allroundtalent Norbert Labatzki, der früher mit Helge Schneider arbeitete. Ebenso sprachen sie mit Künstler Roman Pilgrim, der sich für den Stadtteil Ückendorf stark macht.

Lockdown-Programm für eine Grundschule

Meist dauert eine Folge 30 Minuten, doch wenn die Gesprächsteilnehmer ins Plaudern kommen, kann es auch mal länger gehen. Wer noch weiteren Künstlern lauschen will, kann gerne Vorschläge an die Brüder richten und über ihre Homepage Kontakt mit ihnen aufnehmen.

Dazu gibt es ein weiteres Format, das sich mit Künstlern auseinandersetzt. „In der „Musikbox“ sprechen sie mit Musikern, die viel erlebt haben, aber oftmals als Instrumentalisten in der zweiten Reihe standen und als Persönlichkeit weniger bekannt sind. Ein Beispiel ist der Gitarrist der Komikerin Carolin Kebekus.

Weiter erledigen sie mittlerweile auch Auftragsarbeiten. Für eine Grundschule haben die Brüder beispielsweise ein ganzes Lockdown-Programm mit Lerninhalten, Kurzgeschichten und kleinen Hörspielen produziert. „Nicht nur in Zeiten von Corona ist ein Podcast ein hervorragendes Mittel, den Kontakt zu Menschen, Publiken oder Kunden nicht zu verlieren“, findet Mario Grossheim.

>> INFO: Pläne für 2021

Für das Jahr 2021 planen die beiden Radiomacher ihre bestehenden Formate beizubehalten und mit ihrem Team für neue und unterhaltsame Hörerlebnisse zu sorgen.

Die Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder der Podcast-App auf Apple-Geräten. Weitere Informationen gibt es unter: www.radiogrossheim.de