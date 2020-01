Gelsenkirchener Polizisten finden Betäubungsmittel

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein Autofahrer aus Gelsenkirchen hat sich gegen eine Kontrolle der Polizei überraschend stark gewehrt. Später war klar, warum: Betäubungsmittel.

Erst die Handfesseln stellten den Autofahrer ruhig

Anlässlich eines Einsatzes haben Polizeibeamte am vergangenen Samstag, 25. Januar 2020, gegen 15.40 Uhr einen Pkw auf der Klarastraße in Bismarck angehalten und die Insassen kontrolliert. Da sich der Fahrer, ein 20 Jahre alter Gelsenkirchener, massiv gegen die Kontrolle wehrte und aggressiv auf die Beamten zuging, legten sie ihm aus Gründen der Eigensicherung Handfesseln an.

Drogentest durchgeführt, Strafanzeige geschrieben

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten dann eine geringe Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug und stellten sie sicher. Den Mann brachten sie zur Wache und überprüften seine Fahrtauglichkeit mittels eines freiwilligen Drogenvortestes. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz.