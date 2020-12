Die Gelsenkirchener Polizei brachte den Randalierer in die Psychiatrie.

Blaulicht Gelsenkirchener Randalierer landet in der Psychatrie

Gelsenkirchen-Erle Ein 19-jähriger Gelsenkirchener randalierte in seiner Wohnung und verletzt dabei auch Polizisten. Er landete in der Psychiatrie.

Weil er in der Wohnung randalierte, hat die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch einen 19-jährigen Mann festgenommen. Er wurde in die Psychiatrie eingeliefert.

Gegen 8.25 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung wegen eines Falles von häuslicher Gewalt zur Straße An der Gräfte gerufen. Die Beamten erteilten dem Aggressor, einem 19-Jährigen, einen Platzverweis, zudem wurde ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen.

Ein Gelsenkirchener Polizist wurde verletzt

Der junge Mann missachtete allerdings die Anweisungen der Beamten. Stattdessen randalierte er in seinem Zimmer und warf mit Gegenständen um sich. Die Polizisten ergriffen die Arme des Heranwachsenden und begleiteten ihn vor das Haus. Hier leistete er dann Widerstand und wurde gefesselt. Anschließend kündigte er seinen Suizid an und schlug mit seinem Kopf gegen die Hauswand.

Die Polizisten fixierten den Randalierer. Daraufhin beleidigte der junge Mann die Beamten mehrfach, unter anderem mit den Worten "Ihr Nazis". Zudem bespuckte er eine Polizistin. Kurz danach wurde der 19-Jährige in die Psychiatrie eingeliefert. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.