Gelsenkirchener Schüler sind froh, endlich zurück zu sein

Nico, Leonie, Lena (hinten), Lilly, Jannick (hinten), Hanna, Luis und die Lehrer Burak Güney und Adam Borosch (von links nach rechts) am Ende des ersten Schultags auf dem Schulhof der Gesamtschule Buer Mitte in Gelsenkirchen -- mit Maske trotz Abstand. Und fast alle heilfroh, endlich wieder in der Schule zu sein.