Gelsenkirchener Sparkasse kündigt erste Prämiensparverträge

Nun werden sie doch gekündigt, die Altverträge beim Prämiensparen der Sparkasse Gelsenkirchen. Das Geldinstitut hatte die Entscheidung lange hausintern diskutiert, bevor nun der Entschluss fiel.

Der Bundesgerichtshof hatte im Mai 2019 entschieden, dass unbefristete Altverträge, bei denen der höchste Prämiensatz bereits erreicht wurde, gekündigt werden dürfen angesichts der Zinsentwicklungen auf dem Finanzmarkt. Die anhaltende Niedrigzinsphase erachtete der BGH als sachgerechten Grund für eine Kündigung. Allerdings trifft bei der Sparkasse die Kündigung noch nicht alle Prämiensparverträge.

2600 Sparer bekommen im April die Kündigung

Aktuell geht es nämlich nur um die ersten Jahrgänge. Anfang April werden 2600 Prämiensparer mit Verträgen aus den Jahren 1993 bis 1996 Post von ihrer Sparkasse bekommen mit der Kündigung. Es sind Kunden, die ihr vereinbartes Sparziel erreicht hatten, 20 Prozent Jahresprämie auf die monatliche, festgelegte Sparsumme bekamen. Plus 0,5 Prozent Zinsen auf die angesparte Summe. Diesen Mindestzinssatz hatte die Sparkasse den Kunden damals festgeschrieben – an Minuszinsen dachte in jenen Jahren niemand.

Gelsenkirchen Befristete Verträge müssen erfüllt werden Auch die Volksbank Ruhr-Mitte und die Sparda-Bank hatten ihren Kunden in der Vergangenheit Prämiensparverträge zu attraktiven Konditionen angeboten. Kündigungen dieser Verträge kommen bei ihnen jedoch nicht in Frage. Beide Geldhäuser hatten die Verträge mit zeitlichen Befristungen ausgegeben. Laut BGH-Urteil sind diese Instituten verpflichtet die Verträge bis zum Ende der festgeschriebenen Laufzeit zu den vereinbarten Konditionen zu erfüllen.

Wieviel Geld insgesamt diese Kündigungen der Sparkasse ersparen, darüber schweigt das Geldinstitut. Klar ist aber, dass die Verträge für die Kunden heute hochattraktiv waren. Die monatlichen Sparraten – damals noch in D-Mark festgelegt – lagen ab 25 Deutsche Mark aufwärts und waren dauerhaft festgeschrieben. Bei 100 Euro Sparbetrag im Monat gibt es in der Spitze immerhin 240 Euro Sonderbonus im Jahr – für manch schmales Rentnerbudget ein stattliches Extra, plus Zinsen für die Gesamtsumme, die mit 0,5 Prozent zwar nicht mehr so üppig sind wie bei Vertragsabschluss in den 90er-Jahren, aber deutlich über dem üblichen Niveau heute von 0,001 Prozent liegen.

Andere Sparkassen haben schon kurz nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes reagiert

Im Centbereich liegen heute die Zinserträge für Sparer bei durchschnittlichen Beträgen. Foto: Mascha Brichta / dpa

Unbestritten ist aber auch: Angesichts von Negativzinsen auf Spareinlagen und Baukreditzinsen auf Niedrigstniveau belasten jene Prämiensparverträge die Sparkassen extrem. Man habe es sich nicht leicht gemacht mit der Entscheidung, betont der Sparkassenvorstand, was ablesbar sei an der Tatsache, dass man erst ein Jahr nach dem BGH-Urteil reagiert. Aber man sei nun gezwungen. Tatsächlich hatten Sparkassen in Mülheim und Dortmund bereits im vergangenen Jahr die entsprechenden Sparverträge gekündigt, was einen Sturm der Entrüstung nach sich zog. Verbraucherberater rieten den Kunden, die Konditionen genau zu prüfen, da nicht jeder unbefristete Vertrag auch kündbar sein. Oft komme es auf Nebenklauseln an.

Wirksam werden die 2600 Kündigungen in Gelsenkirchen zum 1. Juli. Man werde den betroffenen Sparerinnen und Sparern „attraktive Alternativen für die Anlage der frei werdenden Gelder, aber auch für das regelmäßige Sparen zum Vermögensaufbau anbieten“, verspricht das Institut. Mit den Konditionen von 1993 dürften die allerdings kaum vergleichbar sein. Prämiensparen wie seit anno 1993 im Sparkassenangebot, gibt es in dieser Form ohnehin nicht mehr.

Noch keine Termine für die später abgeschlossenen Verträge

Wie mit den Prämiensparverträgen verfahren wird, die in den Jahren 1997 bis 2009 abgeschlossen wurden, steht laut Sparkasse noch nicht fest. Über die Termine dafür sei noch nicht entschieden, heißt es. Mit einer Kündigung müssen somit wohl auch diese Kunden rechnen. Zum April steigen übrigens auch die Kontoführungsgebühren, bei der Sparkasse ebenso wie bei den anderen Geldinstituten. Bei der Sparkasse liegt die Erhöhung zwischen 55 Cent und einem Euro in der Grundgebühr.