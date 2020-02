Gelsenkirchen-Heßler. Einer Gelsenkirchenerin wurde die Geldbörse von einem Trickdieb gestohlen. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchenerin (74) wird Opfer eines Trickbetrügers

Ein falscher Mitarbeiter der Wasserwerke hat am Montag, 3. Februar, eine 74-Jährige in Heßler bestohlen. Gegen 11 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür der Seniorin an der Jahnstraße und gab an, dass das Wasser im Haus abgestellt und der Wasserdruck kontrolliert werden müssten.

Die Rentnerin ließ den Mann in ihre Wohnung, wo er sie bat, die Duschbrause zu halten und den Wasserdruck zu beobachten. Er müsse die Heizung kontrollieren. Nachdem der Täter die Wohnung kurz darauf wieder verlies, bemerkte die Gelsenkirchenerin, dass ihre Geldbörse aus der Küche entwendet wurde.

Ermittler suchen einen Mann im blauen Arbeitsanzug

Die Polizei sucht nun nach dem Dieb, der wie folgt beschrieben wird: Circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß und eine stabile Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelblauen Arbeitsanzug und ein dunkelblaues Basecap. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise unter 0209 365-8110 (KK21) und -8240 (Kriminalwache).