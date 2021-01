Gelsenkirchenerin auf Instagram: "Selbstliebe statt Sixpack"

Sina Gremm (@sinas_journey19) teilt mit ihren Followern Tipps über Sport und Ernährung in Zeiten von Corona.

Gelsenkirchen Gelsenkirchenerin Sina Gremm stellte auf Instagram Körperideale in den Fokus. Ihre Botschaften haben sich durch den Lockdown verändert.

Dass Sina Gremm eine durchweg positive Person, merkt man nach wenigen Minuten mit ihr. Sie redet gern, lacht viel und hat hier und da einen Scherz auf Lager. Doch der Lockdown macht auch ihr zu schaffen.

Normalerweise steht sie um fünf Uhr morgens auf, geht zum Sport, wieder nach Hause, duscht und fährt dann zur Arbeit ins Gesundheitszentrum Nienhausen. Dort betreut und motiviert sie in normalen Zeiten die Kunden und erstellt Trainings- und Ernährungspläne.

Aktuell aber fehlt die berufliche und private Routine und sie muss sich oftmals selbst motivieren. Seit Anfang November befindet sich die 25-Jährige in Kurzarbeit und kann wegen des Lockdowns nicht arbeiten. Auch ihre geliebte Freizeitbeschäftigung im Fitnessstudio fällt weg.

"Ich habe viel Zeit verschwendet, um einem Körperideal hinterherzurennen"

Seit zwei Jahren hat die studierte Fitnesswissenschaftlerin, die im Stadtteil Feldmark aufwuchs und lebt, einen Instagram-Account. Damals war das Hauptziel von „sinas_journey19“, ihre eigene Reise zum Thema Fitness, Abnehmen und Ernährung auf dem Sozialen Netzwerk darzustellen. Das hat sich ebenfalls während des Lockdowns geändert.

Zwar gibt sie weiterhin Tipps zum Thema Ernährung und Sport, mittlerweile liegt der Fokus aber eher auf den Themen Gesundheit und Selbstliebe. „Gerade im Lockdown fängt man an, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen. Mir ist aufgefallen, wie viel Zeit ich vorher verschwendet habe, um einem Körperideal hinterherzurennen. Ich habe gemerkt, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Jetzt mache ich Sport und ernähre mich gesund, um mich gut zu fühlen. Dies nicht, um der Gesellschaft zu gefallen“, sagt die gebürtige Gelsenkirchenerin. Ihr neues Motto: „Selbstliebe und Glücklichsein statt Sixpack.“

"Gute-Laune-Liste" für den Lockdown

Kürzlich stellte sie auf Instagram beispielsweise eine „Gute-Laune-Liste“ vor. In der notierte sie kleine Aktivitäten, die ihr ohne großen Aufwand ein besseres Gefühl geben: Musik hören, Spaziergänge, ein Bad einlassen, tanzen und den Körper etwas bewegen. „Aktuell höre ich oft Disney-Lieder. Die erinnern mich an meine Kindheit und geben mir ein gutes Gefühl. Wenn ich 'Hakuna Matata‘ aufdrehe, steigt sofort meine Laune“, sagt Sina Gremm lachend. Sie empfiehlt, die individuelle Liste möglichst während guter Stimmung zu erstellen.

Für sie war und ist es schwer, dass die Fitnessstudios geschlossen haben. „Fitness und Krafttraining daheim macht mir weniger Spaß“, so die 25-Jährige und fährt fort: „Auch wenn der Vergleich vielleicht etwas unpassend ist: Es ist wie bei einem Raucher, dem die Zigarette fehlt.“

Sina Gremm will keine neue Pamela Reif werden

Um gut in den Tag zu starten, hat sie mittlerweile eine neue Routine gefunden: Fünf Minuten Yoga, fünf Minuten in einem Buch zum Thema Selbstverwirklichung lesen und fünf Minuten seine Gedanken auf Papier aufschreiben. Allerdings schließt sie die handgeschriebenen Worte jedes Mal mit fünf Dingen ab, für die sie dankbar ist.

Ihren Content aus Texten und Fotos plant sie oft vor. In kurzen Videobeiträgen redet sie stattdessen meist einfach drauf los. „Oft ist es ein Mix daraus, was mich gerade beschäftigt. Gerne versuche ich auch die Leute zum Lachen zu bringen“, sagt sie. Ihre fast 4000 Follower, deren Anzahl mal steigt, mal sinkt, nimmt Sina Gremm tagtäglich zumindest online in ihren Alltag mit.

Die Idee, eine neue Pamela Reif (die bekannteste deutsche Fitness-Influencerin mit 4,6 Millionen Abonnementen) zu werden, hält sie für wenig sinnvoll. Sie sagt: „Da gibt es einfach zu viele. Ich bin weg davon, ultraprofessionelle Bilder und eine enorme Reichweite zu haben. Stattdessen ist es mir wichtig, authentisch zu sein.“ Über liebe Worte und einen Online-Austausch freut sie sich hingegen weiterhin.

>> INFO: Die Top-Instagram-Kanäle

Deutschlands erfolgreichsten Account hat der Fußballspieler Toni Kroos mit 26,4 Millionen Followern, Platz zwei belegt ebenfalls ein Fußballspieler. Mesut Özil folgen 23,8 Millionen Menschen.

An dritter Stelle befindet sich der Instagram-Account von Lisa und Lena. Die 18-jährigen Zwillinge aus Stuttgart haben 15,5 Millionen Abonnenten.