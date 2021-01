Spende Gelsenkirchenerin spendet Adventskalendererlös an Arche Noah

Gelsenkirchen Eine gute Idee brachte der Gelsenkirchenerin Heike Hülsmann 380 Euro an Spenden ein. Das Geld geht an das Kinderhospiz "Arche Noah".

Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen: Nicht nur bei denen, die an Covid19 erkrankt sind, sondern auch mittelbar bei vielen Selbstständigen, die durch die Beschränkungen in eine wirtschaftliche Ausnahmsituation geraten sind. Auch die Gesundheitspädagogin Heike Hülsmann aus Gelsenkirchen-Horst musste Einbußen hinnehmen - anstatt zu klagen, hat sie sich aber etwa einfallen lassen.

Ihre Idee: Sie entwarf einen "achtsamen Adventskalender" im Internet. An jedem der 24 Tage vor Weihnachten konnten Nutzer ein Türchen anklicken - dahinter verbargen sich dann beispielsweise Anregungen für Entspannungsübungen, Sinnsprüche oder auch Rezepte oder Bastelideen.

Darum entschloss sich Gelsenkirchenerin zu dem Adventskalender

„Als selbständige Referentin habe ich im vergangenen Jahr einige Einbrüche hinnehmen müssen, aber gleichzeitig auch viel Zuspruch erhalten in Form von Mut machenden Postkarten, Briefen, E-Mails und Telefonanrufen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Aus dieser Freude heraus entstand dann die Überlegung, wie ich mit meiner Arbeit etwas zurückgeben kann“, erinnert sich Heike Hülsmann.

Gleichzeitig warb sie für Spenden für ihren virtuellen "Weihnachtskaffeepott“ - und viele Besucher ihrer Internetseite folgten dem Aufruf. Am Ende der Aktion kamen so 380 Euro zusammen, den Betrag spendete Heike Hülsmann dem Gelsenkirchener Kinderhospiz "Arche Noah". „Über die erzielte Spendensumme von 380 Euro habe ich mich sehr gefreut", sagt Heike Hüslmann. "Ich erfreue mich an dem wunderbaren Gefühl, dass ich eine gute Idee hatte und darauf ein ganz tolles Feedback zurückerhalten habe. Das war eine runde Sache.“

2017 erhielt Heike Hülsmann den Unternehmerinnenbrief

Heike Hülsmann ist seit dem Jahr 2001 Gesundheitspädagogin. Seit 2017 ist sie als selbstständige Referentin tätig, unter anderem als autorisierte Referentin der Sebastian-Kneipp-Akademie. Mit ihren Kursangeboten zu Themen der Entspannung, Achtsamkeit und Resilienz richtet sie sich nach eigenen Angaben "an Menschen von 0 bis 105 Jahren". Für ihr Vorschulprojekt „Die Abenteuerreise durch das Gehirn“ und ihre Seminartätigkeit wurde Heike Hülsmann im Jahr 2017 mit dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet.

